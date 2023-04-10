Рыбаки обратились к мэру Владивостока с деликатной просьбой

В своем обращении рыбаки отмечают, что благодаря Константину Шестакову город с каждым годом становится все лучше и краше, однако у них есть небольшая проблема, которую они хотят решить. Отсутствие специализированных спусков для подъема и спуска на воду не позволяет плавательным средствам законно осуществлять маневрирование в акватории. При этом спуски будут считаться оборудованным участком дороги, что значительно облегчит задачу и обезопасит любителей рыбной ловли.