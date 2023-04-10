Рыбаки обратились к мэру Владивостока с деликатной просьбой

Posted 10 апреля 2023, 00:30
Published 10 апреля 2023, 00:30
Modified 10 апреля 2023, 00:35
Updated 10 апреля 2023, 00:35
В своем обращении рыбаки отмечают, что благодаря Константину Шестакову город с каждым годом становится все лучше и краше, однако у них есть небольшая проблема, которую они хотят решить. Отсутствие специализированных спусков для подъема и спуска на воду не позволяет плавательным средствам законно осуществлять маневрирование в акватории. При этом спуски будут считаться оборудованным участком дороги, что значительно облегчит задачу и обезопасит любителей рыбной ловли.
Сейчас рыбаки собирают подписи под обращением к градоначальнику, чтобы идея точно увидела свет. Подписать документ можно сразу в нескольких точках города: «Примфишинг», «ФишМастер», «Эркор» и других.
Ранее «Восток-Медиа» писало о политике Константина Шестакова в сфер образования. По его словам, нынешнее строительство школы на Патрокле — одна из приоритетных задач.