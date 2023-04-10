vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2023, 00:30

Published 10 апреля 2023, 00:30

Modified 10 апреля 2023, 00:35

Updated 10 апреля 2023, 00:35

Рыбаки обратились к мэру Владивостока с деликатной просьбой

Рыбаки обратились к мэру Владивостока с деликатной просьбой

10 апреля 2023, 00:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Рыбалка
Рыбаки просят мэра Владивостока Константина Шестакова оборудовать в городе специальные спуски для лодок и маломерных судов. Тогда они абсолютно законно смогут ловить рыбу в черте города, выходя на воду на своих плавательных средствах.

В своем обращении рыбаки отмечают, что благодаря Константину Шестакову город с каждым годом становится все лучше и краше, однако у них есть небольшая проблема, которую они хотят решить. Отсутствие специализированных спусков для подъема и спуска на воду не позволяет плавательным средствам законно осуществлять маневрирование в акватории. При этом спуски будут считаться оборудованным участком дороги, что значительно облегчит задачу и обезопасит любителей рыбной ловли.

Сейчас рыбаки собирают подписи под обращением к градоначальнику, чтобы идея точно увидела свет. Подписать документ можно сразу в нескольких точках города: «Примфишинг», «ФишМастер», «Эркор» и других.

Ранее «Восток-Медиа» писало о политике Константина Шестакова в сфер образования. По его словам, нынешнее строительство школы на Патрокле — одна из приоритетных задач.

Константин Шестаков: строительство школы, как и образование в целом, — в приоритете
Узнать подробнее
#Новости#Владивосток#Рыбалка#Константин Шестаков#Приморский край#Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика