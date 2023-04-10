Сочно, быстро и с любовью: в Приморье показали, как готовят легендарные бургеры

Posted 10 апреля 2023, 07:15
Published 10 апреля 2023, 07:15
Modified 17 октября, 11:42
Updated 17 октября, 11:42
Согласитесь, сегодня трудно представить нашу жизнь без места, куда можно прийти во власти голода и утолить его за считанные минуты. Тех самых, где время от заказа до выдачи пролетает настолько незаметно, что не успеваешь понять, когда же они всё это успели.
В такие места приходят в обеденный час, между деловыми планёрками, с маленькими или уже взрослыми детьми во время прогулки, после работы или перед учёбой. Особенно часто туда заглядывают большие шумные компании друзей разных возрастов.
Ежедневно точки быстрого обслуживания выручают тысячи куда-то спешащих владивостокцев, тщательно экономящих своё время. И ведь без какого-либо вреда их образу жизни и, что самое главное, здоровью.
За качеством блюд сотрудники предприятий следят в оба глаза. Даже несмотря на то, что процесс появления на свет вашей еды занимает мгновение. Специалисты тщательно и отточено, словно роботы, прорабатывают каждую деталь будущего блюда, прежде чем, оно попадёт на ваш стол. Процесс приготовления одного только бургера — целая операция, предусматривающая исключительную чистоту и тонкость в движениях.
С таким особым трепетом к приготовлению своих блюд, как оказалось, относятся сотрудники «Вкусно — и точка», поделившиеся секретами создания легендарных бургеров и картошки.
Чисто — и точка
Сегодня только во Владивостоке насчитывается шесть предприятий «Вкусно — и точка». Они расположены по всему городу, благодаря чему практически в каждом микрорайоне дальневосточной столицы есть доступ ко всем известным бургерам и картошке. Стоит только найти ближайший на карте, добраться до места, сделать заказ и через мгновение вкусить желаемое.
Мгновение, кстати, совсем не преувеличение. Весь путь от заказа до получения займёт от силы 10 минут (и то, это если пять из них вы будете выбирать между чизбургером и наггетсами). Однозначно выход для самых голодных и самых торопливых.
Путь приготовления начинается с тщательного и местами даже дотошного мытья рук. Сотрудники с мылом вымывают всё от кончиков пальцев до локтей. Затем, не прикасаясь ни к чему постороннему, вытирают руки и надевают перчатки. Такой «марафон» мытья ладоней в ресторане проводят ежечасно.
С униформой здесь тоже всё достаточно строго. В резиновых сапогах и зимнем пуховике уж точно никого на производство не пропустят. Все сотрудники «Вкусно — и точка» трудятся исключительно в спецодежде, шапочках и фартуках. На руках каждого работника кухни обязательно перчатки. А те, кто занимается приготовлением мяса, и вовсе меняют дополнительные перчатки с каждой новой закладкой котлет в гриль.
Еда начинается с кухни
Производство разделено на несколько зон: участок кухни («роддом» тех самых бургеров, роллов и снеков), участок напитков, станция картофеля и станция кафе (там, где готовят кофе).
Самое, наверное, удивительное здесь — зона приготовления бургеров. Удивительна она как минимум ингредиентами. Мясо на все 100 процентов состоит из свежей бескостной говядины, внутри нет ничего — ни примесей, ни консервантов, ни ГМО. Даже соли нет. Её добавляют уже после прожарки, вместе с мелко нарезанным луком. Без сомнений подойдёт на завтрак, обед и ужин даже самым маленьким приморцам.
Каждая частичка будущего сандвича хранится отдельно от других ингредиентов. Томаты с томатами. Огурчики с огурчиками. Сыр с сыром. Незваных гостей рядом с салатом уж точно не найдёте.
Удивляет и то, что масло, в котором готовят картошку, не навредит человеку не только во время пищи (соблюдается строгий контроль качества фритюра), но и даже после того, как придёт в негодность. Компания отправляет использованное масло на переработку в биотопливо.
Булочки московские, овощи приморские
Все ингредиенты сеть закупает только у российских производителей. Директор предприятия во Владивостоке Юлия Мицкеевич гордо поделилась, что вкуснейший свежий салат попадает в бургеры прямиком от приморского поставщика.
Примечательно, что товары производителей «с улицы» на кухню «Вкусно — и точка» не попадут. Компании проходят тщательный отбор на соответствие к качеству и безопасности продуктов. Это многое говорит о поставщике из Приморья, которому удалось пройти строгий конкурс и стать частью создания легендарных блюд.
Жди и смотри, со стороны
Кстати, об их создании. Процесс приготовления блюд абсолютно прозрачный. Каждый желающий, пока ждёт свой сочный «Биг Хит» с картошечкой по-деревенски, может понаблюдать за тем, как их готовят. Кухня предприятия открыта и видна каждому посетителю прямо из зала.
Правда, учитывая тот факт, что сотрудники моют руки каждые 60 минут, а за готовкой следят десятки детекторов — переживать не о чем. И наблюдать можно только за тем, как всего за 120 секунд ваш заказ переходит из статуса «принят» в статус «готов». Не исключено, что вы дольше выбирать будете, что сегодня войдёт в ваш рацион.
В меню предприятия постоянно происходят изменения — всё больше и больше новинок занимают свои строчки на экранах за кассой. На выбор есть блюда для взрослых и детей, для тех, кто хочет сэкономить и для тех, кто сегодня угощает большую компанию. Плотные обеды и лёгкие перекусы. И главное — сплошная экономия времени. Да ещё и качество продуктов придаёт еде особую гастрономическую изюминку. Однозначно — Вкусно — и точка!
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