Сочно, быстро и с любовью: в Приморье показали, как готовят легендарные бургеры

Самое, наверное, удивительное здесь — зона приготовления бургеров. Удивительна она как минимум ингредиентами. Мясо на все 100 процентов состоит из свежей бескостной говядины, внутри нет ничего — ни примесей, ни консервантов, ни ГМО. Даже соли нет. Её добавляют уже после прожарки, вместе с мелко нарезанным луком. Без сомнений подойдёт на завтрак, обед и ужин даже самым маленьким приморцам.