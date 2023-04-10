Встреча Кожемяко и Путина — у Приморья хорошие показатели по транспорту и логистике

Кроме того, Приморье продемонстрировало хорошие результаты по строительству жилья, где уже сдали один миллион квадратных метров жилья, а 47 тысяч приморцев улучшили свои жилищные условия. Олег Кожемяко также отметил, что расширение финансовых и возрастных рамок дальневосточной ипотеки является хорошим стимулом для закрепления населения в регионе.