Встреча Кожемяко и Путина — у Приморья хорошие показатели по транспорту и логистике

Posted 10 апреля 2023, 12:20
Published 10 апреля 2023, 12:20
Modified 10 апреля 2023, 12:22
Updated 10 апреля 2023, 12:22
Среди них: транспорт и логистика – 133%, жилье – 117%, инвестиции – 146% и активное развитие внутреннего туризма – 111%.
Однако, по выпуску готовых изделий было замечено снижение индекса промпроизводства, связанное с перестановкой линий на Mazda Sollers, но объемы крупных предприятий и увеличение гособоронзаказа в 2023 году дают оптимистичный прогноз на будущее.
Кроме того, Приморье продемонстрировало хорошие результаты по строительству жилья, где уже сдали один миллион квадратных метров жилья, а 47 тысяч приморцев улучшили свои жилищные условия. Олег Кожемяко также отметил, что расширение финансовых и возрастных рамок дальневосточной ипотеки является хорошим стимулом для закрепления населения в регионе.
Президент отметил, что самый основательный стимул — это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты.
В целом, Приморский край продолжает работу по созданию новых рабочих мест, развитию экономики и успешно реализует инвестиционные проекты, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.