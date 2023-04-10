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Posted 10 апреля 2023, 12:20

Published 10 апреля 2023, 12:20

Modified 10 апреля 2023, 12:22

Updated 10 апреля 2023, 12:22

Встреча Кожемяко и Путина — у Приморья хорошие показатели по транспорту и логистике

10 апреля 2023, 12:20
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудил с президентом России Владимиром Путиным итоги развития региона за 2022 год . Край показал хорошие и удовлетворительные результаты по социальным и экономическим показателям.

Среди них: транспорт и логистика – 133%, жилье – 117%, инвестиции – 146% и активное развитие внутреннего туризма – 111%. 

Однако, по выпуску готовых изделий было замечено снижение индекса промпроизводства, связанное с перестановкой линий на Mazda Sollers, но объемы крупных предприятий и увеличение гособоронзаказа в 2023 году дают оптимистичный прогноз на будущее. 

Кроме того, Приморье продемонстрировало хорошие результаты по строительству жилья, где уже сдали один миллион квадратных метров жилья, а 47 тысяч приморцев улучшили свои жилищные условия. Олег Кожемяко также отметил, что расширение финансовых и возрастных рамок дальневосточной ипотеки является хорошим стимулом для закрепления населения в регионе.

Президент отметил, что самый основательный стимул — это создание новых рабочих мест и развитие экономики, инвестпроекты.

В целом, Приморский край продолжает работу по созданию новых рабочих мест, развитию экономики и успешно реализует инвестиционные проекты, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

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#Новости#Общество#Экономика#Владимир Путин#Олег Кожемяко#Приморский край
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