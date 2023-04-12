Денис Буцаев: В Башкирии появятся два комплекса переработки ТКО на 205 тыс. тонн

Posted 12 апреля 2023, 18:25
Published 12 апреля 2023, 18:25
Modified 12 апреля 2023, 18:25
Updated 12 апреля 2023, 18:25
«Заключены две концессии на общую сумму 4,374 миллиарда рублей, в рамках которых в Башкирии будут построены комплексные объекты обращения с ТКО. Общая мощность обработки объектов составит 205 тысяч тонн в год, утилизации — 73 тысячи тонн в год», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, РЭО собирается предоставить проектам финансирование путем использования средств от выпуска своих облигаций в размере до 95% общего объема инвестиций, что составит около 3,914 миллиарда рублей. Предполагается, что создание объектов поможет ускорить приближение региона к соответствию показателям по 100% обработке ТКО и уменьшению объемов захоронения отходов на 50%, заключил Буцаев. Об этом информирует 360tv.
Глава кабмина Башкортостана Андрей Назаров отметил, что проводимые в республике меры нацелены на достижение результата. Все намеченные мероприятия проводятся в заданные сроки.
«Ввод в эксплуатацию комплексных объектов обращения с ТКО позволит нам ликвидировать проблему переполнения действующих полигонов на территории зоны деятельности регионального оператора № 2», — подчеркнул премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Он также выразил уверенность, что осуществляемые меры позволят прийти к выполнению показателей нацпроекта «Экология» в части 100% сортировки и двукратного снижения объемов размещения отходов на полигонах.
Предполагается, что мусороперерабатывающие комплексы появятся в Краснокамском (мощность обработки — 115 тысяч тонн, утилизации — 41 тысяча тонн, инвестиции — 2,317 миллиарда рублей) и Дюртюлинском (мощность обработки — 90 тысяч тонн, утилизации — 32 тысячи тонн, инвестиции — 2,056 миллиарда рублей) районах.
Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что оператор намеревается обеспечить поддержку в подготовке техзадания и разработке проектной документации, а также ожидает, что финансовое закрытие произойдет уже в начале 2024 года и инвестор выйдет на стройплощадку.
Известно, что концессионные соглашения заключили правительство Республики Башкортостан и компании ООО «Русэкогрупп - Краснокамск», ООО «Русэкогрупп - Дюртюлинский». Суммы по инвестициям представлены с учетом НДС.