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Posted 13 апреля 2023, 10:53

Published 13 апреля 2023, 10:53

Modified 13 апреля 2023, 10:55

Updated 13 апреля 2023, 10:55

Роспотребнадзор не рекомендует жителям Владивостока проветривать квартиры

Роспотребнадзор не рекомендует жителям Владивостока проветривать квартиры

13 апреля 2023, 10:53
Фото: 1MI. Роспотребнадзор не рекомендует жителям Владивостока проветривать квартиры
Сюжет
Происшествие
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обратилось к жителям Владивостока с рекомендацией сократить время пребывания на улице и не проветривать квартиры из-за повышенного содержания в воздухе вредных веществ.

На территории Покровского парка и в районе станции Санаторная зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,3-1,5 раз. Однако содержание продуктов горения остается в пределах допустимых значений.

Горожанам рекомендуется держать окна закрытыми и максимально ограничить выход на улицу, особенно детей.

Представители Роспотребнадзора проинформировали о том, что на остальных территориях Приморского края превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не зарегистрировано.

Специалисты уточняют, что неблагоприятное атмосферное явление, выпавший грязевой дождь и повышенное содержание в воздухе вредных веществ не являются критичной угрозой здоровью граждан. Однако, рекомендации Роспотребнадзора необходимо учитывать, чтобы избежать негативных последствий.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что сразу после накрывших Приморье песчаных дождей специалисты провели замеры. На тот момент превышений загрязнения воздуха не зафиксировали.

Последствия песчаной бури — Роспотребнадзор рассказал о вреде воздуха в Приморье
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#Новости#Владивосток#Происшествие#Экология#Приморский край
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