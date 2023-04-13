Роспотребнадзор не рекомендует жителям Владивостока проветривать квартиры

Posted 13 апреля 2023, 10:53
Published 13 апреля 2023, 10:53
Modified 13 апреля 2023, 10:55
Updated 13 апреля 2023, 10:55
На территории Покровского парка и в районе станции Санаторная зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,3-1,5 раз. Однако содержание продуктов горения остается в пределах допустимых значений.
Горожанам рекомендуется держать окна закрытыми и максимально ограничить выход на улицу, особенно детей.
Представители Роспотребнадзора проинформировали о том, что на остальных территориях Приморского края превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не зарегистрировано.
Специалисты уточняют, что неблагоприятное атмосферное явление, выпавший грязевой дождь и повышенное содержание в воздухе вредных веществ не являются критичной угрозой здоровью граждан. Однако, рекомендации Роспотребнадзора необходимо учитывать, чтобы избежать негативных последствий.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что сразу после накрывших Приморье песчаных дождей специалисты провели замеры. На тот момент превышений загрязнения воздуха не зафиксировали.