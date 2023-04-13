Роспотребнадзор не рекомендует жителям Владивостока проветривать квартиры

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Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю обратилось к жителям Владивостока с рекомендацией сократить время пребывания на улице и не проветривать квартиры из-за повышенного содержания в воздухе вредных веществ.

На территории Покровского парка и в районе станции Санаторная зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ в 1,3-1,5 раз. Однако содержание продуктов горения остается в пределах допустимых значений. Горожанам рекомендуется держать окна закрытыми и максимально ограничить выход на улицу, особенно детей. Представители Роспотребнадзора проинформировали о том, что на остальных территориях Приморского края превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не зарегистрировано. Специалисты уточняют, что неблагоприятное атмосферное явление, выпавший грязевой дождь и повышенное содержание в воздухе вредных веществ не являются критичной угрозой здоровью граждан. Однако, рекомендации Роспотребнадзора необходимо учитывать, чтобы избежать негативных последствий. Ранее «Восток-Медиа» писало, что сразу после накрывших Приморье песчаных дождей специалисты провели замеры. На тот момент превышений загрязнения воздуха не зафиксировали. Последствия песчаной бури — Роспотребнадзор рассказал о вреде воздуха в Приморье Узнать подробнее