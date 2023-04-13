Весенний сезон полевых работ с новым продуктом Ростсельмаш

РекламаРСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль с марта текущего года доступен для установки на тракторы 2000 серии. Перед выходом на рынок система прошла испытания и точную настройку для тракторов Ростсельмаш на различных полевых работах: боронование, вспашка, посев и культивация. Корректная работа системы на тракторах подтверждена более чем 300 часами работ в холдинге «Урал Дон» Ростовской области.