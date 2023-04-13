Весенний сезон полевых работ с новым продуктом Ростсельмаш

Posted 12 апреля 2023, 23:00
Published 12 апреля 2023, 23:00
Modified 30 апреля 2023, 00:36
Updated 30 апреля 2023, 00:36
РекламаРСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль с марта текущего года доступен для установки на тракторы 2000 серии. Перед выходом на рынок система прошла испытания и точную настройку для тракторов Ростсельмаш на различных полевых работах: боронование, вспашка, посев и культивация. Корректная работа системы на тракторах подтверждена более чем 300 часами работ в холдинге «Урал Дон» Ростовской области.
Система принимает на себя управление траекторией движения техники, а также осуществляет автоматические развороты. Устойчивая работа с высокоточными поправками обеспечивается базовой станцией RTK, сохраняя точность движения машины по заданной траектории до 2,5 см.
Комплект оборудования РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль включает спутниковую антенну, электрический руль, блок управления и сенсорный модуль. Систему полностью можно установить на трактор всего за 3 часа, что существенно экономит время в предпосевной весенний период.
Немаловажным фактором, делающим новую систему автовождения особенно интересной для аграриев, является снижение трудоемкости полевых операций до 60%. Благодаря ей значительно снижается количество пропусков и перекрытий, повышается топливная экономичность, а работа в условиях плохой видимости и в темное время суток становится гораздо эффективнее.
«На российском рынке системы автоуправления имеют очень хорошие перспективы. Уже сейчас помимо спроса на РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0 мы отмечаем значительный интерес и к дополнительным опциям. Это, например,
РСМ Картирование урожайности, РСМ Роутер, РСМ Транспорт или РСМ Фейс Айди. РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль будет эффективен для аграриев, работающих на небольших полях или полях сложной формы, для выполнения транспортных операций и многих других работ с различными орудиями. Чтобы российские фермеры могли лучше познакомиться с возможностями трактора Ростсельмаш в дополнении с РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль, в этом году мы проведем серию демонстрационных работ в различных регионах России», — комментирует Андрей Рябов, директор департамента маркетинга Ростсельмаш.
С марта текущего года опция РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль доступна для установки на тракторы 2000 серии. Данные агромашины — это мощные помощники в любом хозяйстве, фермеры высоко ценят эти модели за надежность и выносливость. А с новой системой работа на тракторе станет еще более эффективной.
Своим мнением о работе на тракторе Ростсельмаш 2375 поделился механизатор ООО «Дальневосточная компания» Арутюнян Арутюн Кубикович.
«Площадь нашего хозяйства 1800 га, выращиваем зерновые, зернобобовые культуры. Использовали трактор Ростсельмаш 2375 для вспашки и посева, быстро обработали площадь в 1150 га.
Трактор показал себя надежной, простой в управлении машиной. У него прекрасные тяговые возможности — благодаря сочетанию мощного двигателя и механической коробки передач. Благодаря мостам и блокировке дифференциалов трактор выдерживает высокие нагрузки. Агрегатируется со всем современным навесным оборудованием. В общем Ростсельмаш 2375 мы остались довольны», — сказал он.
Подробно рассказать о том, как выбрать агромашину и как увеличить эффективность сельскохозяйственных работ, смогут менеджеры ООО «Дальневосточный Автоцентр».