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Posted 13 апреля 2023, 22:58

Published 13 апреля 2023, 22:58

Modified 13 апреля 2023, 23:00

Updated 13 апреля 2023, 23:00

Чайник на бешеной скорости снёс легковушку во Владивостоке ночью — видео

Чайник на бешеной скорости снёс легковушку во Владивостоке ночью — видео

13 апреля 2023, 22:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Жёсткое, а главное — очень громкое ДТП произошло в ночь с четверга на пятницу во Владивостоке. Сильнейший удар разбудил жителей домов поблизости.

В районе улицы Алеутской во Владивостоке произошла авария такой силы, что от шума проснулись жильцы близлежащих домов. Одна из горожанок не поленилась выйти на улицу и снять на видео последствия страшного ДТП.

— Ребята, у меня тут вообще… Под окнами авария, я аж проснулась-вышла. Скорая стоит, машина перевернутая. Я прям слышала как вот эта машина неслась, чёрная. Прям было слышно, как они тормозили и удар потом.

Судя по кадрам, Toyota Chaser на огромной скорости влетел в другую машину. От мощного удара та перевернулась и теперь лежит на боку. На месте работают медики.

#Новости#Видео#Владивосток#Происшествие#Приморский край#ДТП
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