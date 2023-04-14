Чайник на бешеной скорости снёс легковушку во Владивостоке ночью — видео

Posted 13 апреля 2023, 22:58
Published 13 апреля 2023, 22:58
Modified 13 апреля 2023, 23:00
Updated 13 апреля 2023, 23:00
В районе улицы Алеутской во Владивостоке произошла авария такой силы, что от шума проснулись жильцы близлежащих домов. Одна из горожанок не поленилась выйти на улицу и снять на видео последствия страшного ДТП.
— Ребята, у меня тут вообще… Под окнами авария, я аж проснулась-вышла. Скорая стоит, машина перевернутая. Я прям слышала как вот эта машина неслась, чёрная. Прям было слышно, как они тормозили и удар потом.
Судя по кадрам, Toyota Chaser на огромной скорости влетел в другую машину. От мощного удара та перевернулась и теперь лежит на боку. На месте работают медики.