Что нужно сделать, чтобы увидеть первый весенний звездопад в Приморье

Земляне наблюдали Лириды тысячелетиями. В летописях Китая от 687 года до нашей эры упоминается о падающих в конце апреля звёздах. Но ещё пару столетий назад поток Лириды был куда более интенсивным, в XIX веке можно было увидеть почти сотню «падающих звёзд» в час. Это потому, что комета находилась в перигелии к Солнцу, а сейчас она в афелии — и так будет аж до 2276 года. Так что любуемся тем, что возможно.