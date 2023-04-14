Что нужно сделать, чтобы увидеть первый весенний звездопад в Приморье

Posted 14 апреля 2023, 02:03
Published 14 апреля 2023, 02:03
Modified 14 апреля 2023, 02:05
Updated 14 апреля 2023, 02:05
Как сообщается на сайте Московского планетария, в удачную ночь можно увидеть до 18 метеоров в час!
Лириды — это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков. По сути это шлейф пыли в хвосте кометы C/1861 G1 Тэтчер. Через этот хвост Земля и проходит ежегодно в апреле. Комета была открыта в 1861 году астрономом по фамилии, разумеется, Тэтчер. Вокруг Солнца она делает полный оборот за 415 лет.
Почему поток называют Лиридами? Потому что по традиции в астрономии метеорный поток называют по названию того созвездия, в котором расположен радиант (область вылета метеоров). Кажется, когда смотришь, что «звёзды падают» прямо из этого созвездия! Радиант апрельского потока находится между созвездиями Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире, отсюда и название.
Земляне наблюдали Лириды тысячелетиями. В летописях Китая от 687 года до нашей эры упоминается о падающих в конце апреля звёздах. Но ещё пару столетий назад поток Лириды был куда более интенсивным, в XIX веке можно было увидеть почти сотню «падающих звёзд» в час. Это потому, что комета находилась в перигелии к Солнцу, а сейчас она в афелии — и так будет аж до 2276 года. Так что любуемся тем, что возможно.
Лириды в Приморье видны на рассвете, ближе к четырём часам утра. В целом для их наблюдения не нужен даже телескоп. Достаточно встать пораньше и оказаться в месте, где не так много внешнего освещения, как во Владивостоке. Смотреть надо в сторону Веги, радиант Лирид проходит немного правее.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие метеорные потоки увидят приморцы в этом году.