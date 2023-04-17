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Posted 17 апреля 2023, 05:41

Published 17 апреля 2023, 05:41

Modified 17 апреля 2023, 05:43

Updated 17 апреля 2023, 05:43

В Спасске-Дальнем определяют территории для благоустройства в 2024 году

17 апреля 2023, 05:41
Сюжет
Благоустройство
В Спасске-Дальнем началось онлайн-голосование, в ходе которого горожане смогут определить, какие скверы, парки, площади будут благоустроены в 2024 году.

Как сообщили в администрации Спасска-Дальнего, в будущем году могут быть благоустроены площадь перед домом культуры «Приморье» или сквер Олега Кошевого.

Чтобы выбрать, спассчанам следует сначала посетить сайт администрации города, выбрать там один из баннеров, посвящённых онлайн-голосованию, перейти на сайт госуслуг и отметить то общественное пространство, которое, на их взгляд, достойно преображения.

Голосование продлится до 31 мая. Жителей Спасска-Дальнего призывают проявить гражданскую позицию и активно принять участие в выборе территории, которую ждёт кардинальное преображение к лучшему.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Спасске-Дальнем прошёл субботник у обелиска Героям Гражданской войны.

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#Новости#Общество#Благоустройство#Спасск-Дальний#Озеленение#Приморский край
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