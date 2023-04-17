В Спасске-Дальнем определяют территории для благоустройства в 2024 году

Posted 17 апреля 2023, 05:41
Published 17 апреля 2023, 05:41
Modified 17 апреля 2023, 05:43
Updated 17 апреля 2023, 05:43
Как сообщили в администрации Спасска-Дальнего, в будущем году могут быть благоустроены площадь перед домом культуры «Приморье» или сквер Олега Кошевого.
Чтобы выбрать, спассчанам следует сначала посетить сайт администрации города, выбрать там один из баннеров, посвящённых онлайн-голосованию, перейти на сайт госуслуг и отметить то общественное пространство, которое, на их взгляд, достойно преображения.
Голосование продлится до 31 мая. Жителей Спасска-Дальнего призывают проявить гражданскую позицию и активно принять участие в выборе территории, которую ждёт кардинальное преображение к лучшему.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Спасске-Дальнем прошёл субботник у обелиска Героям Гражданской войны.