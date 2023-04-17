В Спасске-Дальнем определяют территории для благоустройства в 2024 году

Сюжет Благоустройство

В Спасске-Дальнем началось онлайн-голосование, в ходе которого горожане смогут определить, какие скверы, парки, площади будут благоустроены в 2024 году.

Как сообщили в администрации Спасска-Дальнего, в будущем году могут быть благоустроены площадь перед домом культуры «Приморье» или сквер Олега Кошевого. Чтобы выбрать, спассчанам следует сначала посетить сайт администрации города, выбрать там один из баннеров, посвящённых онлайн-голосованию, перейти на сайт госуслуг и отметить то общественное пространство, которое, на их взгляд, достойно преображения. Голосование продлится до 31 мая. Жителей Спасска-Дальнего призывают проявить гражданскую позицию и активно принять участие в выборе территории, которую ждёт кардинальное преображение к лучшему. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Спасске-Дальнем прошёл субботник у обелиска Героям Гражданской войны. Почему в Спасске-Дальнем Следственный комитет вышел на субботник — видео Узнать подробнее