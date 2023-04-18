Генерал-лейтенант Денис Симонов: У «Динамо» — великая история

Posted 18 апреля 2023, 08:45
Published 18 апреля 2023, 08:45
Modified 18 апреля 2023, 08:47
Updated 18 апреля 2023, 08:47
Эта организация объединяет энергичных и целеустремленных людей, которые не перестают развиваться и работать на благо развития спорта.
Председатель ПРОГО ВФСО «Динамо», начальник Управления ФСБ России по Приморскому краю, генерал-лейтенант Денис Симонов обратился с пожеланиями к каждому члену легендарного спортивного сообщества.
«От всей души поздравляю каждого с этой великой датой. Справедливо говорят: без прошлого нет будущего. У „Динамо“ — великая история, наполненная выдающимися достижениями и рекордами. Мы бережно храним память о славных победах и легендарных спортсменах, передавая динамовские традиции из поколения в поколение.
Под динамовским девизом «Сила в движении» мы не останавливаемся ни на минуту и продолжаем работать на благо развития спорта и Общества «Динамо» еще не одно десятилетие!
Желаю каждому члену спортивного общества преданности своим принципам и идеалам, житейского счастья, сплоченности, единства и как можно больше успехов и побед под флагом «Динамо» небесного цвета», — заявил Денис Симонов
Ранее «Восток-Медиа» писало, что в Приморье отмечают вековой юбилей «Динамо». Кстати, местный филиал спортивного сообщества немного моложе — он основан в 1939 году.