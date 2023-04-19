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Posted 19 апреля 2023, 05:16

Published 19 апреля 2023, 05:16

Modified 19 апреля 2023, 05:18

Updated 19 апреля 2023, 05:18

Ремонтные работы уже идут в 15 дворах Владивостока

Ремонтные работы уже идут в 15 дворах Владивостока

19 апреля 2023, 05:16
Фото: vlc.ru.
Сюжет
Благоустройство
В администрации Владивостока сообщили, что работы по благоустройству придомовых территорий продолжаются по 15 адресам. Специалисты снимают старый слой асфальта, делают основание под новый, занимаются бордюрами, а также устанавливают новые красивые детские площадки.

Ремонт дворов идет ударными темпами. В мэрии сообщили, что ремонт проходит по следующим адресам:

  • улица Горшкова, 30, 32 и 34;
  • улица Анны Щетининой, 17;
  • улица Луговая, 45/2;
  • улица Толстого, 32;
  • улица Русская, 57п и 57л;
  • улица Харьковская, 6;
  • улица Уральская, 6;
  • улица Карьерная, 11;
  • улица Курчатова 33, 35;
  • улица Добровольского, 47;
  • улица Океанский проспект, 70в.

Специалисты подчеркнули, что за 2023 год планируется отремонтировать 105 придомовых территорий по двум программам: федеральной и региональной. Первая — «1000 дворов Дальнего Востока», которая нацелена на комплексное изменение дворов. Вторая — «1000 дворов», она предполагает асфальтирование дорог и установку детской или спортивной площадки. В управлении содержания жилищного фонда подчеркнули, что наибольшей популярностью пользуется ремонт именно придомовых дорог.

По региональной программе отремонтируют 37 дворов, по федеральной — 68. Мэр Владивостока Константин Шестаков уточнил, что за прошедший 2022 год преобразились 165 территорий. Они стали красивыми, комфортными и безопасными как для автомобилистов и пешеходов, так и для детей, что теперь могут спокойно веселиться на обустроенных локациях. Ремонт продолжается, а значит, новый облик получат еще больше дворов. Таких результатов позволила добиться поддержка правительства и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева — сообщил Константин Шестаков.

Напомним, что всего за несколько лет в городе отремонтировали более 600 дворов. Работы проводят в рамках четырех программ: онлайн-голосования, организованного по нацпроекту «Жилье и городская среда», по всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока», а также проекту губернатора Приморья Олега Кожемяко «1000 дворов».

Ремонт дворов во Владивостоке пройдёт по 105 адресам
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#Новости#Общество#Владивосток#Благоустройство#Константин Шестаков#Приморский край#Город
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