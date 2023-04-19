Ремонтные работы уже идут в 15 дворах Владивостока

Posted 19 апреля 2023, 05:16
Published 19 апреля 2023, 05:16
Modified 19 апреля 2023, 05:18
Updated 19 апреля 2023, 05:18
Ремонт дворов идет ударными темпами. В мэрии сообщили, что ремонт проходит по следующим адресам:
Специалисты подчеркнули, что за 2023 год планируется отремонтировать 105 придомовых территорий по двум программам: федеральной и региональной. Первая — «1000 дворов Дальнего Востока», которая нацелена на комплексное изменение дворов. Вторая — «1000 дворов», она предполагает асфальтирование дорог и установку детской или спортивной площадки. В управлении содержания жилищного фонда подчеркнули, что наибольшей популярностью пользуется ремонт именно придомовых дорог.
По региональной программе отремонтируют 37 дворов, по федеральной — 68. Мэр Владивостока Константин Шестаков уточнил, что за прошедший 2022 год преобразились 165 территорий. Они стали красивыми, комфортными и безопасными как для автомобилистов и пешеходов, так и для детей, что теперь могут спокойно веселиться на обустроенных локациях. Ремонт продолжается, а значит, новый облик получат еще больше дворов. Таких результатов позволила добиться поддержка правительства и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева — сообщил Константин Шестаков.
Напомним, что всего за несколько лет в городе отремонтировали более 600 дворов. Работы проводят в рамках четырех программ: онлайн-голосования, организованного по нацпроекту «Жилье и городская среда», по всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока», а также проекту губернатора Приморья Олега Кожемяко «1000 дворов».