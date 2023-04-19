Ремонтные работы уже идут в 15 дворах Владивостока

По региональной программе отремонтируют 37 дворов, по федеральной — 68. Мэр Владивостока Константин Шестаков уточнил, что за прошедший 2022 год преобразились 165 территорий. Они стали красивыми, комфортными и безопасными как для автомобилистов и пешеходов, так и для детей, что теперь могут спокойно веселиться на обустроенных локациях. Ремонт продолжается, а значит, новый облик получат еще больше дворов. Таких результатов позволила добиться поддержка правительства и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева — сообщил Константин Шестаков.