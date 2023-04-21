ПАО «ТГК-14» регулирует параметры в ежедневном режиме

Многое зависит от работы внутридомовых систем, за которые отвечает управляющая компания. Ветреная и холодная погода вскрывает недостатки дома: нарушение теплового контура, непромытая система теплоснабжения, завоздушивание радиаторов и стояков отопления, неисправность водоподогревателей, неправильная работа самовольно установленной домашней системы обогрева и т. д. Часто бывает так, что из-за разрегулировки внутридомовой системы отопления в одних квартирах температура воздуха выше нормы, а в других — ниже. Управляющие компании обязаны устранять данные нарушения, как во время прохождения отопительного сезона, так и в рамках подготовки к нему.