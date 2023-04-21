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Posted 21 апреля 2023, 08:21

Published 21 апреля 2023, 08:21

Modified 30 апреля 2023, 02:20

Updated 30 апреля 2023, 02:20

ПАО «ТГК-14» регулирует параметры в ежедневном режиме

ПАО «ТГК-14» регулирует параметры в ежедневном режиме

21 апреля 2023, 08:21
Фото: ТГК-14.
Сюжет
Отопление
В связи с участившимися вопросами от жителей по качеству теплоснабжения ПАО «ТГК-14» напоминает: ТЭЦ и котельные Читы обеспечивают потребителей теплом с нужными параметрами, которые корректируются в зависимости от температуры наружного воздуха ежедневно согласно графику.

Его согласовывают городские власти: каждой температуре воздуха соответствует своя — для теплоносителя.

Параметры теплоносителя энергетики поднимают и опускают плавно, избегая температурных скачков, чтобы предотвратить порывы на теплосетях. И процесс может занимать несколько часов, пока все достигнет нужных значений. Перед непосредственной подачей в квартиру читинцев, теплоноситель проходит еще несколько этапов регулировки — на центральных тепловых пунктах и тепловых узлах жилых домов.

Многое зависит от работы внутридомовых систем, за которые отвечает управляющая компания. Ветреная и холодная погода вскрывает недостатки дома: нарушение теплового контура, непромытая система теплоснабжения, завоздушивание радиаторов и стояков отопления, неисправность водоподогревателей, неправильная работа самовольно установленной домашней системы обогрева и т. д. Часто бывает так, что из-за разрегулировки внутридомовой системы отопления в одних квартирах температура воздуха выше нормы, а в других — ниже. Управляющие компании обязаны устранять данные нарушения, как во время прохождения отопительного сезона, так и в рамках подготовки к нему.

ПАО «ТГК-14» обслуживает тепловые сети до границы общедомового ввода, информация о том, что «не выдерживаются параметры на входе в дом» в каждом случае проверяется и очень часто не находит подтверждения. Каждая заявка, полученная ПАО «ТГК-14» от потребителя или управляющей компании о качестве теплоснабжения, отрабатывается в оперативном порядке. Инженеры компании совместно со специалистами УК и ТСЖ проверяют температуру в квартирах жильцов и на вводе в дом, по итогам замеров и установления причин принимаются меры.

Напоминаем, что нормативы на температуру согласно Постановлению № 354 от 6 мая 2011 г. следующие: +20 °C в жилых помещениях квартиры; если квартира угловая, то +22 °C.

 

#Общество#Отопление#ЖКХ#Тепло#Забайкальский край#ТГК-14
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