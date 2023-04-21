ПАО «ТГК-14» регулирует параметры в ежедневном режиме

Posted 21 апреля 2023, 08:21
Published 21 апреля 2023, 08:21
Modified 30 апреля 2023, 02:20
Updated 30 апреля 2023, 02:20
Его согласовывают городские власти: каждой температуре воздуха соответствует своя — для теплоносителя.
Параметры теплоносителя энергетики поднимают и опускают плавно, избегая температурных скачков, чтобы предотвратить порывы на теплосетях. И процесс может занимать несколько часов, пока все достигнет нужных значений. Перед непосредственной подачей в квартиру читинцев, теплоноситель проходит еще несколько этапов регулировки — на центральных тепловых пунктах и тепловых узлах жилых домов.
Многое зависит от работы внутридомовых систем, за которые отвечает управляющая компания. Ветреная и холодная погода вскрывает недостатки дома: нарушение теплового контура, непромытая система теплоснабжения, завоздушивание радиаторов и стояков отопления, неисправность водоподогревателей, неправильная работа самовольно установленной домашней системы обогрева и т. д. Часто бывает так, что из-за разрегулировки внутридомовой системы отопления в одних квартирах температура воздуха выше нормы, а в других — ниже. Управляющие компании обязаны устранять данные нарушения, как во время прохождения отопительного сезона, так и в рамках подготовки к нему.
ПАО «ТГК-14» обслуживает тепловые сети до границы общедомового ввода, информация о том, что «не выдерживаются параметры на входе в дом» в каждом случае проверяется и очень часто не находит подтверждения. Каждая заявка, полученная ПАО «ТГК-14» от потребителя или управляющей компании о качестве теплоснабжения, отрабатывается в оперативном порядке. Инженеры компании совместно со специалистами УК и ТСЖ проверяют температуру в квартирах жильцов и на вводе в дом, по итогам замеров и установления причин принимаются меры.
Напоминаем, что нормативы на температуру согласно Постановлению № 354 от 6 мая 2011 г. следующие: +20 °C в жилых помещениях квартиры; если квартира угловая, то +22 °C.