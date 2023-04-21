Стали известны судовые роли погибших моряков российского судна «Калтан» в Южной Корее

«Оперативным дежурным Росморречфлота получена информация ФГУП „Морсвязьспутик“ о фактическом аварийном срабатывании аварийного радиобуя АРБ 406 на р/с „Калтан“ (с/в АО „Дальрыбпром“, п/п Владивосток). На момент срабатывания АРБ судно после проведения ремонта в п. Пусан (Республика Корея) находилось в Корейском проливе на переходе в Охотское море.

Авария произошла в точке 37 миль восточнее п. Пусан в поисково-спасательном районе Республики Корея. Поисково-спасательные действия проводятся Береговой охраной РК.

В 20.41 20.04.МСКЦ Владивосток подтвердил полученную информацию Береговой охраны Южной Кореи о пожаре на российском рыболовном судне с 25 членами экипажа гражданами РФ. Экипаж предпринял действия по тушению пожара, но безуспешно. Капитан принял решение об эвакуации экипажа. 21 человек перешли на надувные спасательные плоты, с которых затем были сняты корейским судном. 4 человека — старпом и трое членов — не были обнаружены.

В 00.37 21.04 к аварийному судну (АС) прибыл буксир для буксировки в ближайший порт РФ. Из числа спасенных 19 здоровы, у двух незначительные ожоги. 19 членов экипажа были доставлены в порт Ульсан, капитан и старший механик остались на судах Береговой охраны РК для координации ПСР и поиска пропавших.

Около 07:00 мск АС было доставлено на буксире в порт Йонён, Ульсан, Южная Корея. Возгорание, практически ликвидированное в момент буксировки, после швартовки снова возобновилось, что потребовало повторного вмешательства сил Корейского пожарного агентства и Корейской береговой охраны.

В 10.01 мск, от представителя береговой охраны Кореи поступила информация о локализации пожара и обнаружении во время поисково-спасательных работ на АС тел всех 4 пропавших без вести членов экипажа: старшего помощника, кока и двух матросов».