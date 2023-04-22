Потанцевать и узнать о «мёртвом космосе»: во Владивостоке ожидаются бурные выходные

Субботник — это очень крутое мероприятие. Мало того, что вы сможете помочь сделать город, в котором вы живёте чуточку лучше, также у вас будет шанс познакомиться и пообщаться с множеством позитивных и активных людей. Свежий воздух, приятные ребята, горячий чай и ощущение того, что сделал что-то приятное. Разве не звучит привлекательно? Если решитесь, то организаторы советуют надеть удобную и непромокаемую обувь и по возможности взять с собой перчатки. Бонусом после субботника станет маленький пикник, так что прихватите с собой любимую еду, чтобы угостить новых друзей.