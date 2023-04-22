Потанцевать и узнать о «мёртвом космосе»: во Владивостоке ожидаются бурные выходные

Posted 22 апреля 2023, 04:05
Published 22 апреля 2023, 04:05
Modified 22 апреля 2023, 04:07
Updated 22 апреля 2023, 04:07
Субботник на сопке Орлиной от дуэта «Семь сопок» во Владивостоке (12+)
Субботник — это очень крутое мероприятие. Мало того, что вы сможете помочь сделать город, в котором вы живёте чуточку лучше, также у вас будет шанс познакомиться и пообщаться с множеством позитивных и активных людей. Свежий воздух, приятные ребята, горячий чай и ощущение того, что сделал что-то приятное. Разве не звучит привлекательно? Если решитесь, то организаторы советуют надеть удобную и непромокаемую обувь и по возможности взять с собой перчатки. Бонусом после субботника станет маленький пикник, так что прихватите с собой любимую еду, чтобы угостить новых друзей.
«Dead Space: Тень над Ишимурой» (16+)
Клуб любителей фантастики «Белый дракон» предлагает вниманию всем гикам и заинтересованным мероприятие, в котором раскрывается история далекого будущего с космическими кораблями, ожившими монструозными трупами, таинственными Обелисками уже много лет будоражит воображение людей.
«Но разобраться самостоятельно в том, что происходит в игре, довольно трудно. Наши лороведы объяснят, что вы увидели во время прохождения игры, какие научные теории были в ней реализованы, какая предыстория скрыта за всеми перипетиями сюжета», — пишут организаторы.
Приходите в одну из популярных библиотек Владивостока. Будет интересно.
Дэнс-квартирник в стиле диско во Владивостоке (18+)
Классная ретро-музыка, яркие детали и полные образы в стиле «диско». Звучит, как та самая вечеринка, которые мы постоянно видим в кино, не правда ли? В программе заявлены: мастер-классы и флешмобы от ведущих преподавателей нашего города. Сальса, зумба и другие танцы под живую музыку, а также угощения и розыгрыш призов. Кстати, дресс-код необязателен. Он лишь для того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу вечера. Но для тех, кто всё же придумает интересный наряд — сможет поучаствовать в конкурсе лучший костюм! Мероприятия состоится в субботу.
Мастер-класс по fashion-скетчингу и стилю во Владивостоке (6+)
Мероприятие понравится любителям рисовать и продумывать яркие образы. Скоро лето — нужно срочно обновлять гардероб. На мастер-классе можно подчеркнуть для себя множество интересных образов. Также там разберут яркие образы и проанализируют, какие факторы создают определённый стиль и настроение. Если вы любитель стиля, то это точно ваш вариант. Мероприятия пройдет в субботу, 22 апреля.
Караоке-вечер во Владивостоке (18+)
Вечер среди творческих людей в сопровождении приятной музыки. Можно прийти, расслабиться и спеть свои любимые песни. Конечно, только если это не трек Вороваек. Думаю, вы понимаете. Присоединиться к веселью можно в субботу, 22 апреля.
Рафтинг по реке Тигровой во Владивостоке (12+)
Досуг на свежем воздухе так же присутствует в нашем списке. Экстремальный спуск по реке Тигровой. Уникальное там место — живописное ущелье «Щеки Дарданеллы», где крутые скалы подступают очень близко друг к другу, зажимая реку в узком проходе между отвесных скал. Река и склоны сопок и скал особенно красивы весной во время цветения рододендрона и конечно осенью. Именно на реке Тигровой водники Приморья открывают сезон. Присоединяйтесь и ощутите на себе весь адреналин от спуска.
Зажигательные вечеринки для взрослых во Владивостоке (18+)
Музыкальная дискотека в баре прямо в центре Владивостока. Приглушённый свет, танцпол и бодрящие коктейли, которые дадут сил отплясывать всю ночь. Хватайте своих друзей и отправляйтесь на вечер, чтобы максимально расслабиться.
На сегодня это всё. Надеемся, что нам удалось подкинуть вам парочку идей, как сделать предстоящий уикенд незабываемым. Увидимся через неделю с новым списком безудержного веселья и приятного отдыха.