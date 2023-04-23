Прокуратура Приморья держит под контролем расследование ДТП с погибшими детьми

Posted 23 апреля 2023, 02:42
Published 23 апреля 2023, 02:42
Modified 23 апреля 2023, 02:47
Updated 23 апреля 2023, 02:47
По предварительным данным краевого УМВД РФ, 33-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Гагарина, въехал в двигавшийся впереди автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был местный житель 2008 года рождения. После удара легковое авто съехал с проезжей части на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП погибли два пассажира Toyota Corolla — 14-летние девочка и мальчик. 15-летнему водителю врачи диагностировали травму головы.
Водитель внедорожника скрылся с места ДТП, но позже пришел в полицию сам. Установлено, что он не проходил обучение на право управления транспортным средством.
Автомобиль Toyota Corolla находился во дворе дома, подросток взял ключи без ведома родителей.
Автоавария произошла в темное время суток, на дорожном участке, который очагом аварийности не является, отметили в краевой полиции.
На место автоаварии выезжал прокурор Тернейского района Евгений Коняхин. В надзорном ведомстве сообщили, что поставили на контроль расследование ДТП, а также намерены дать оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе полноте профилактической работы в сфере безопасности дорожного движения, проводимой с подростками.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что многомиллионное ДТП произошло в самом центре Владивостока.