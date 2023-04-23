Прокуратура Приморья держит под контролем расследование ДТП с погибшими детьми

По предварительным данным краевого УМВД РФ, 33-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Гагарина, въехал в двигавшийся впереди автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был местный житель 2008 года рождения. После удара легковое авто съехал с проезжей части на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП погибли два пассажира Toyota Corolla — 14-летние девочка и мальчик. 15-летнему водителю врачи диагностировали травму головы.