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Posted 23 апреля 2023, 02:42

Published 23 апреля 2023, 02:42

Modified 23 апреля 2023, 02:47

Updated 23 апреля 2023, 02:47

Прокуратура Приморья держит под контролем расследование ДТП с погибшими детьми

23 апреля 2023, 02:42
Сюжет
Происшествие
В Приморье прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования ДТП с участием несовершеннолетних в Тернейском районе. Об этом стало известно сегодня, в воскресенье, 23 апреля, авария произошла на улице Гагарина в поселке Пластун Тернейского района 22 апреля, около девяти вечера.

По предварительным данным краевого УМВД РФ, 33-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по улице Гагарина, въехал в двигавшийся впереди автомобиль Toyota Corolla, за рулем которого был местный житель 2008 года рождения. После удара легковое авто съехал с проезжей части на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП погибли два пассажира Toyota Corolla — 14-летние девочка и мальчик. 15-летнему водителю врачи диагностировали травму головы.

 

Водитель внедорожника скрылся с места ДТП, но позже пришел в полицию сам. Установлено, что он не проходил обучение на право управления транспортным средством.

Автомобиль Toyota Corolla находился во дворе дома, подросток взял ключи без ведома родителей.

Автоавария произошла в темное время суток, на дорожном участке, который очагом аварийности не является, отметили в краевой полиции.

На место автоаварии выезжал прокурор Тернейского района Евгений Коняхин. В надзорном ведомстве сообщили, что поставили на контроль расследование ДТП, а также намерены дать оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе полноте профилактической работы в сфере безопасности дорожного движения, проводимой с подростками.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что многомиллионное ДТП произошло в самом центре Владивостока. 

Многомиллионное ДТП произошло в самом центре Владивостока
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#Происшествие#Приморский край#ДТП#Тернейский район
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