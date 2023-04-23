Спасатели МЧС спасли рыбаков, которых на надувной лодке уносило в Уссурийский залив

Posted 23 апреля 2023, 00:14
Published 23 апреля 2023, 00:14
Modified 23 апреля 2023, 00:23
Updated 23 апреля 2023, 00:23
Выяснилось, что граждане решили порыбачить в море, но далеко в море выходить не решались — лодка весельная, без мотора. Однако из-за внезапно поднявшегося отжимного ветра их начало уносить в Уссурийский залив. Поняв, что на веслах обратно могут и не вернуться, к тому же на двоих был один спасательный жилет, рыбаки позвонили в центр управления в кризисных ситуациях.
Оперативно приехавшие спасатели обнаружили «потеряшек» в километре от берега. Мужчин эвакуировали на берег. Граждане замерзнуть не успели, в медицинской помощи не нуждались.
Спасатели призывают граждан быть более ответственными и осмотрительными. Прежде чем выйти в море, необходимо изучить более подробный прогноз погоды. Обращать внимание не только на силу ветра, но и на его направление. А также высоту волн и их период.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что порывистый ветер может наделать бед в Приморье.