Спасатели МЧС спасли рыбаков, которых на надувной лодке уносило в Уссурийский залив

Выяснилось, что граждане решили порыбачить в море, но далеко в море выходить не решались — лодка весельная, без мотора. Однако из-за внезапно поднявшегося отжимного ветра их начало уносить в Уссурийский залив. Поняв, что на веслах обратно могут и не вернуться, к тому же на двоих был один спасательный жилет, рыбаки позвонили в центр управления в кризисных ситуациях.