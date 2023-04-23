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Posted 23 апреля 2023, 00:14

Published 23 апреля 2023, 00:14

Modified 23 апреля 2023, 00:23

Updated 23 апреля 2023, 00:23

Спасатели МЧС спасли рыбаков, которых на надувной лодке уносило в Уссурийский залив

23 апреля 2023, 00:14
Сюжет
Происшествие
Двух мужчин, вышедших в море на надувной лодке в районе бухты Лазурной во Владивостоке, ветром унесло далеко от берега. Незадачливых рыбаков спасли сотрудники МЧС России, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Выяснилось, что граждане решили порыбачить в море, но далеко в море выходить не решались — лодка весельная, без мотора. Однако из-за внезапно поднявшегося отжимного ветра их начало уносить в Уссурийский залив. Поняв, что на веслах обратно могут и не вернуться, к тому же на двоих был один спасательный жилет, рыбаки позвонили в центр управления в кризисных ситуациях.

Оперативно приехавшие спасатели обнаружили «потеряшек» в километре от берега. Мужчин эвакуировали на берег. Граждане замерзнуть не успели, в медицинской помощи не нуждались.

Спасатели призывают граждан быть более ответственными и осмотрительными. Прежде чем выйти в море, необходимо изучить более подробный прогноз погоды. Обращать внимание не только на силу ветра, но и на его направление. А также высоту волн и их период.

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