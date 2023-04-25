Крупный пожар в Лесозаводске Приморского края — свежие данные МЧС

Posted 25 апреля 2023, 11:53
Published 25 апреля 2023, 11:53
Modified 25 апреля 2023, 11:55
Updated 25 апреля 2023, 11:55
К тушению были привлечены 40 единиц техники и порядка 170 огнеборцев. Кроме того помощь оказали сотрудники МВД.
В 21:06 по местному времени локализация на площади около 12 тыс. кв. м.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что площадь пожара с полутора тысяч «квадартов» разрослась почти до площади двух футбольных полей. Полыхали цеха и доски. Сильный ветер серьёзно усложнял борьбу с пожаром.