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Posted 25 апреля 2023, 11:53

Published 25 апреля 2023, 11:53

Modified 25 апреля 2023, 11:55

Updated 25 апреля 2023, 11:55

Крупный пожар в Лесозаводске Приморского края — свежие данные МЧС

25 апреля 2023, 11:53

Локализован крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии в Приморском крае

Сюжет
Пожар
В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю журналистам сообщили долгожданную новость о крупном пожаре на деревообрабатывающем предприятии в Лесозаводске. Около 8 часов с момента возгорания, пожар удалось локализовать.

К тушению были привлечены 40 единиц техники и порядка 170 огнеборцев. Кроме того помощь оказали сотрудники МВД.

В 21:06 по местному времени локализация на площади около 12 тыс. кв. м.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что площадь пожара с полутора тысяч «квадартов» разрослась почти до площади двух футбольных полей. Полыхали цеха и доски. Сильный ветер серьёзно усложнял борьбу с пожаром.

#Новости#Пожар#Происшествие#Приморский край#Лесозаводск#Крупный пожар в Лесозаводске Приморского края охватил площадь почти в два футбольных поля
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