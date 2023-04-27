84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание» — совместное исследование с ВЦИОМ

Президент Владимир Путин 11 декабря 2015 года подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество „Знание“. 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию РФ глава государства заявил о необходимости „перезапустить работу“ общества „Знание“ на современной цифровой платформе. „Знание“ осуществляет просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.