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Posted 27 апреля 2023, 06:34

Published 27 апреля 2023, 06:34

Modified 27 апреля 2023, 06:36

Updated 27 апреля 2023, 06:36

84% россиян доверяют Российскому обществу «Знание» — совместное исследование с ВЦИОМ

27 апреля 2023, 06:34
За последние два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в различных форматах, в том числе, жители Новых регионов России.

Более 80% россиян выразили доверие российскому обществу «Знание», говорится в исследовании просветительской организации и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщила в среду пресс-служба общества «Знание».

«Совместное исследование российского общества „Знание“ и Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенное в 2023 году, показало, что просветительской организации доверяют 84% россиян в возрасте от 14 [лет] и старше, а среди школьников и студентов процент еще выше — 87% и 89% соответственно», — сообщается в релизе.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ» проводился в марте 2023 года. В опросе приняли участие 3 600 россиян старше 14 лет, 1 600 из которых — жители новых регионов. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Опрос был проведен комбинацией методов телефонного опроса (CATI) и уличного опроса. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Отмечается, что за два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в различных форматах — смотрели ролики и онлайн-трансляции, посещали сайт и соцсети организации, принимали участие в очных мероприятиях, проектах и конкурсах «Знания».

«Все больше ребят ищут достоверную информацию на платформе „Знание“, пытаясь разобраться в том или ином вопросе. Это доверие, безусловно, возлагает на общество „Знание“ большую ответственность и задает стремительный темп развития просветительской работы. Постоянно внедряются новые форматы, растет просветительское сообщество», — приводятся слова генерального директора общества Максима Древаля.

Президент Владимир Путин 11 декабря 2015 года подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество „Знание“. 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию РФ глава государства заявил о необходимости „перезапустить работу“ общества „Знание“ на современной цифровой платформе. „Знание“ осуществляет просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

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