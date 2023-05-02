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Posted 2 мая 2023, 03:44

Published 2 мая 2023, 03:44

Modified 2 мая 2023, 03:46

Updated 2 мая 2023, 03:46

Больше не грозный: ложное обвинение принесло приморцу тюремные приключения и 10 тысяч

Больше не грозный: ложное обвинение принесло приморцу тюремные приключения и 10 тысяч

2 мая 2023, 03:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель Владивостока отсидел в СИЗО по ложному обвинению в двух секс-преступлениях. Это событие доставило ему массу неприятных впечатлений, однако за страдания он получил всего 10 тысяч рублей компенсации.

В новых медиа рассказали, что изначально мужчина потребовал от федерального Минфина и Следкома Приморья 500 тысяч рублей. Однако суд посчитал, что за все произошедшее будет достаточно заплатить только 10 тысяч рублей. Сам приморец отмечал, что его статья считается «позорной», поэтому он «испытывал негативное отношение со стороны сокамерников и сотрудников правоохранительных органов».

Однако Приморский краевой суд решил, что 10 тысяч рублей — достаточная компенсация за моральный вред.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жительница Приморья сделала ложный донос об изнасиловании для того, чтобы потом шантажировать знакомого.

За «изнасилование» девушка заплатила 10 000 рублей в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Суд#Происшествие#Приморский край#Люди
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