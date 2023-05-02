Больше не грозный: ложное обвинение принесло приморцу тюремные приключения и 10 тысяч

В новых медиа рассказали, что изначально мужчина потребовал от федерального Минфина и Следкома Приморья 500 тысяч рублей. Однако суд посчитал, что за все произошедшее будет достаточно заплатить только 10 тысяч рублей. Сам приморец отмечал, что его статья считается «позорной», поэтому он «испытывал негативное отношение со стороны сокамерников и сотрудников правоохранительных органов».