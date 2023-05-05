vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2023, 07:44

Published 5 мая 2023, 07:44

Modified 5 мая 2023, 07:46

Updated 5 мая 2023, 07:46

Байкеры перекроют дорогу во Владивостоке: новая схема движения

Байкеры перекроют дорогу во Владивостоке: новая схема движения

5 мая 2023, 07:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Люди
Во Владивостоке открывается мотосезон. На набережной Цесаревича 6 мая пройдёт фестиваль «Железные тигры», который непосредственно посвящён открытию мотосезона.

Участников и гостей ждёт увлекательное мотошоу, музыкальный концерт и фуд-корт. Масштабное мероприятие займёт всю дорогу на Корабельной набережной. Мэрия Владивостока специально подготовила по такому случаю новую схему движения для автомобилистов.

С 8:00 до 15:30 ограничат парковку, а с 15:00 до 15:30 и вовсе перекроют проезд на следующих улицах:

— от пересечения улицы Светланской с улицей Корабельная Набережная и до пересечения улицы Корабельная Набережная со Светланским переулком;

— от пересечения улицы Корабельная Набережная со Светланским переулком и до пересечения Светланского переулка с улицей Светланской.

Предусмотрен объезд: по Алеутской, Светланской, Семёновской, Суханова, Лазо, Корабельной Набережной, Уборевича.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке 9 мая автобусы на несколько часов поменяют свои маршруты.

#Новости#Общество#Владивосток#Городская среда#Байкеры#Приморский край#Люди#Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика