Байкеры перекроют дорогу во Владивостоке: новая схема движения

Posted 5 мая 2023, 07:44
Published 5 мая 2023, 07:44
Modified 5 мая 2023, 07:46
Updated 5 мая 2023, 07:46
Участников и гостей ждёт увлекательное мотошоу, музыкальный концерт и фуд-корт. Масштабное мероприятие займёт всю дорогу на Корабельной набережной. Мэрия Владивостока специально подготовила по такому случаю новую схему движения для автомобилистов.
С 8:00 до 15:30 ограничат парковку, а с 15:00 до 15:30 и вовсе перекроют проезд на следующих улицах:
— от пересечения улицы Светланской с улицей Корабельная Набережная и до пересечения улицы Корабельная Набережная со Светланским переулком;
— от пересечения улицы Корабельная Набережная со Светланским переулком и до пересечения Светланского переулка с улицей Светланской.
Предусмотрен объезд: по Алеутской, Светланской, Семёновской, Суханова, Лазо, Корабельной Набережной, Уборевича.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке 9 мая автобусы на несколько часов поменяют свои маршруты.