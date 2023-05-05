Социальная инфраструктура Владивостока — в приоритете у команды Константина Шестакова

Жилья во Владивостоке в последние годы строится очень много. Но только после того, как главой администрации города стал Константин Шестаков, огромное внимание стало уделяться не только количеству построенных многоэтажек, но и тому, готова ли социальная инфраструктура новых микрорайонов к приёму жителей. Есть ли в районе новостроек школа, детский сад, поликлиника и другие важнейшие объекты, без которых жизнь человека внутри «спального района» становится очень некомфортной.