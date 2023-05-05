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Posted 5 мая 2023, 07:00

Published 5 мая 2023, 07:00

Modified 5 мая 2023, 07:02

Updated 5 мая 2023, 07:02

Социальная инфраструктура Владивостока — в приоритете у команды Константина Шестакова

5 мая 2023, 07:00

Во Владивостоке активно идёт строительство современной школы

Сюжет
Строительство
Глава Владивостока Константин Шестаков побывал с проверкой на площадке в микрорайоне Патрокл, где возводится новая современная школа. Подобные проверки давно уже стали регулярными.

Школа, как известно, должна принять учеников в конце текущего года. Эти светлые коридоры, эти просторные уютные классы (а ещё в школе будет бассейн, кинозал и многое другое, что делает её самой современной в краевом центре) заполнят ребята, которые живут — или ещё только собираются вместе с родителями переезжать в новую квартиру — в одном из самых активно строящихся микрорайонов Владивостока. На Патрокле.

Жилья во Владивостоке в последние годы строится очень много. Но только после того, как главой администрации города стал Константин Шестаков, огромное внимание стало уделяться не только количеству построенных многоэтажек, но и тому, готова ли социальная инфраструктура новых микрорайонов к приёму жителей. Есть ли в районе новостроек школа, детский сад, поликлиника и другие важнейшие объекты, без которых жизнь человека внутри «спального района» становится очень некомфортной.

Ещё четыре-пять лет назад такие «мелочи» не очень интересовали власти города. Ну подумаешь, повезёт мама или папа своего малыша в детский сад или школу в другой район — когда-нибудь и в новом построят и то, и другое. Со временем…

Команда Константина Шестакова кардинально сменила подход к подобным вопросам. Развитие социальной инфраструктуры — в зоне пристального внимания и главы города, и чиновников. Пример — строительство школы на Патрокле. Константин Шестаков проверяет его ход регулярно, а профильное управление мэрии уже ищет в новую школу директора и учителей. Это позволит начать полноценный учебный процесс сразу после того, как здание будет введено в эксплуатацию.

«Строители приступили к кладке стен третьего этажа учебного корпуса, — написал глава Владивостока в своём официальном telegram-канале, посетив стройплощадку на Патрокле сегодня. — Во время нашей встречи подрядчик уточнил, что почти завершились работы по прокладке основных трасс вентиляции, электроснабжения и освещения цокольного, первого и второго этажей, систем отопления в подвальных помещениях. Наружные сети энергообеспечения выполнены на 90 процентов. В мае начинаются работы по вертикальной планировке и благоустройству прилегающей территории».

Можно не сомневаться, школу сдадут в срок! Отметим, что и в целом глава города уделяет большое внимание вопросам образования, спокойного и комфортного функционирования детских садов и школ. Сейчас в краевом центре ведутся работы по ремонту существующих школ и детсадов города — под личным контролем руководства Владивостока. В 2023 году благодаря краевому софинансированию в столице ДФО будут обновлены более 30 пришкольных стадионов и почти 250 теневых навесов и беседок в детских садах. Решается и вопрос дефицита педагогических кадров.

#Новости#Общество#Строительство#Владивосток#Константин Шестаков#Приморский край#Школы
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