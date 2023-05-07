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Posted 7 мая 2023, 00:32

Published 7 мая 2023, 00:32

Modified 7 мая 2023, 00:34

Updated 7 мая 2023, 00:34

Очень опасно: буйный пенсионер терроризирует автомобилистов Владивостока — видео

Очень опасно: буйный пенсионер терроризирует автомобилистов Владивостока — видео

7 мая 2023, 00:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке местные жители рассказали об одном из жильцов дома на улице Фадеева. Пожилой мужчина кидает из окна стеклянные бутылки, периодически попадая по машинам.

«Пожилой мужчина с 4-го этажа регулярно бросает стеклянные бутылки в стоящие автомобили. Инцидент был зафиксирован на видео 5 мая вечером, когда одна из бутылок чуть не попала в машину автора сообщения», — рассказали в новых медиа.

Автор сообщения упомянул, что уже вызывал полицию. Однако мужчина отрицает свою причастность к инциденту. Очевидцы просят автомобилистов парковаться под окнами буйного пенсионера аккуратнее.

У местных жителей поведение пожилого мужчины вызвало негодование.

«У деда в челюстно-лицевой абонемент по купикупону»;

«Дедушка борется с незаконной парковкой. Все правильно делает»;

«Шепеткова по нему плачет».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как неадекватный житель Владивостока напал на двух женщин-медиков, которые приехали к нему по вызову скорой помощи.

#Видео#Владивосток#Происшествие#Хулиганство#Приморский край#Люди
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