Очень опасно: буйный пенсионер терроризирует автомобилистов Владивостока — видео

Posted 7 мая 2023, 00:32
Published 7 мая 2023, 00:32
Modified 7 мая 2023, 00:34
Updated 7 мая 2023, 00:34
«Пожилой мужчина с 4-го этажа регулярно бросает стеклянные бутылки в стоящие автомобили. Инцидент был зафиксирован на видео 5 мая вечером, когда одна из бутылок чуть не попала в машину автора сообщения», — рассказали в новых медиа.
Автор сообщения упомянул, что уже вызывал полицию. Однако мужчина отрицает свою причастность к инциденту. Очевидцы просят автомобилистов парковаться под окнами буйного пенсионера аккуратнее.
У местных жителей поведение пожилого мужчины вызвало негодование.
«У деда в челюстно-лицевой абонемент по купикупону»;
«Дедушка борется с незаконной парковкой. Все правильно делает»;
«Шепеткова по нему плачет».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как неадекватный житель Владивостока напал на двух женщин-медиков, которые приехали к нему по вызову скорой помощи.