Очень опасно: буйный пенсионер терроризирует автомобилистов Владивостока — видео

«Пожилой мужчина с 4-го этажа регулярно бросает стеклянные бутылки в стоящие автомобили. Инцидент был зафиксирован на видео 5 мая вечером, когда одна из бутылок чуть не попала в машину автора сообщения», — рассказали в новых медиа.