Картина дня: разбитый в ДВФУ нос, пятнистая красотка и «вставленный ломбард»

Одна из самых редких и красивых хищниц мира, леопард, вновь стала объектом внимания ученых и журналистов. На этот раз пятнистая красотка Leo283F попала в фотоловушку, что стало для нее первым опытом съемки на камеру. На фото видно, как леопард с интересом рассматривает установленную на территории нацпарка фотоловушку, а затем поворачивается у камеры, продемонстрировав всю свою изящность и достоинство.