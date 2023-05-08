Картина дня: разбитый в ДВФУ нос, пятнистая красотка и «вставленный ломбард»

Posted 8 мая 2023, 07:15
Published 8 мая 2023, 07:15
Modified 8 мая 2023, 07:17
Updated 8 мая 2023, 07:17
«Вставленный ломбард»
Во Владивостоке произошло громкое ограбление ломбарда «Алтын» на улице Баляева, 60. По предварительной информации, мужчина попросил продавца показать две золотые цепочки и два крестика, а получив их в руки сбежал. После длительного осмотра, мужчина, несколько раз отвлекая персонал, смог овладеть ювелирными украшениями и мгновенно скрылся с места происшествия. По последним данным, ущерб составил 350 тысяч рублей.