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Posted 8 мая 2023, 07:15

Published 8 мая 2023, 07:15

Modified 8 мая 2023, 07:17

Updated 8 мая 2023, 07:17

Картина дня: разбитый в ДВФУ нос, пятнистая красотка и «вставленный ломбард»

Картина дня: разбитый в ДВФУ нос, пятнистая красотка и «вставленный ломбард»

8 мая 2023, 07:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Пятнистая красавица

Одна из самых редких и красивых хищниц мира, леопард, вновь стала объектом внимания ученых и журналистов. На этот раз пятнистая красотка Leo283F попала в фотоловушку, что стало для нее первым опытом съемки на камеру. На фото видно, как леопард с интересом рассматривает установленную на территории нацпарка фотоловушку, а затем поворачивается у камеры, продемонстрировав всю свою изящность и достоинство.

Пятнистая приморская красотка вышла позировать на камеру
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«Вставленный ломбард»

Во Владивостоке произошло громкое ограбление ломбарда «Алтын» на улице Баляева, 60. По предварительной информации, мужчина попросил продавца показать две золотые цепочки и два крестика, а получив их в руки сбежал. После длительного осмотра, мужчина, несколько раз отвлекая персонал, смог овладеть ювелирными украшениями и мгновенно скрылся с места происшествия. По последним данным, ущерб составил 350 тысяч рублей.

Не девяностые: во Владивостоке неизвестный «вставил» ломбард
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Минус нос в ДВФУ


Новые медиа сообщают, что упавшая в общаге полка разбила нос студентке ДВФУ.  Как пишут в группах кампуса полка упала на студентку. Хоть автор публикации и не унывает, но ущерб комнате нанесен значительный. Судя по фото, рухнувшая мебель образовала в комнате солидный бардак.

Цена - нос: в ДВФУ упавшая полка ранила студентку
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край
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