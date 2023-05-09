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Posted 9 мая 2023, 05:35

Published 9 мая 2023, 05:35

Modified 9 мая 2023, 05:35

Updated 9 мая 2023, 05:35

100 граммов и солдатская каша: Олег Кожемяко общался с ветеранами после парада

9 мая 2023, 05:35

Губернатор Приморья пообщался с ветеранами в Адмиральском сквере

Сюжет
День Победы
После парада в честь Дня Победы в Адмиральском сквере традиционно чествовали ветеранов Великой Отечественной, детей войны — почётных гостей всех праздничных мероприятий. Губернатор Приморья пообщался с ветеранами в неформальной обстановке.

Солнечный, хотя и ветреный выдался в этом году День Победы во Владивостоке. В Адмиральском сквере было тепло и уютно, глаз радовала свежая зелень. Здесь варили в полевой кухне солдатскую кашу и наливали ветеранам традиционные фронтовые сто граммов. Звучали песни военных лет…

Олег Кожемяко пришёл в сквер и пообщался с собравшимися по-домашнему, без чинов, как говорится, от души.

Поздравил Николая Яковлевича Москаленко, сражавшегося с милитаристской Японией, с днём рождения — да, именно 9 мая он отмечает всегда двойной праздник. Также ветерана с праздниками поздравил и новый командующий ТОФ командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина.

— Вы, Николай Яковлевич, коренной приморец, вы служили на флоте, воевали храбро, вы много лет отдали морской военной службе. Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни, удачи и всего самого хорошего! — сказал имениннику глава региона.

Олег Кожемяко поздравил с Днём Победы всех собравшихся и отметил, что встреча 9 Мая в Адмиральском сквере стала не просто традицией, а важнейшей частью праздничных событий.

— В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашего государства. Те, кто остался в живых, делятся своими воспоминаниями. Сегодня с чувством гордости мы вспоминаем наших ребят, которые погибли на Донбассе, защищая нашу Родину. Сегодня много приморцев находится на фронте, мы по праву гордимся ими, каждый житель Приморья чувствует свою обязанность помогать и делать все возможное, чтобы наши земляки ощущали эту поддержку. Этот «мост» работает круглосуточно, в любое время — посылки, гуманитарная помощь, снаряжение — все идет для победы над фашизмом, — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор Приморского края уверенно добавил: мы победим, как и в 1945 году, и будем чествовать ветеранов уже специальной военной операции.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке ко Дню Победы открылась уникальная выставка.

#Новости#Общество#9 Мая#День Победы#Владивосток#Олег Кожемяко#Приморский край
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