100 граммов и солдатская каша: Олег Кожемяко общался с ветеранами после парада

— В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашего государства. Те, кто остался в живых, делятся своими воспоминаниями. Сегодня с чувством гордости мы вспоминаем наших ребят, которые погибли на Донбассе, защищая нашу Родину. Сегодня много приморцев находится на фронте, мы по праву гордимся ими, каждый житель Приморья чувствует свою обязанность помогать и делать все возможное, чтобы наши земляки ощущали эту поддержку. Этот «мост» работает круглосуточно, в любое время — посылки, гуманитарная помощь, снаряжение — все идет для победы над фашизмом, — сказал Олег Кожемяко.