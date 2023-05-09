«Враг будет разбит, победа будет за нами»: парад Победы прошёл во Владивостоке — фото

Posted 9 мая 2023, 06:35
Published 9 мая 2023, 06:35
Modified 9 мая 2023, 06:37
Updated 9 мая 2023, 06:37
Перед началом торжественного прохождения участников парада к собравшимся обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он поздравил с великим праздником Победы гостей и жителей Приморья. В своем обращении глава региона упомянул подвиги наших земляков, которые, подчеркнул Олег Кожемяко, «отстаивали Москву и Ленинград, сражались под Сталинградом, форсировали Днепр и Вислу, штурмовали Берлин и Прагу. Моряки-Тихоокеанцы освобождали Сахалин, Курилы, Корею и Маньчжурию». Губернатор Приморья также отметил, что среди участников парада находятся бойцы — участники СВО. Он подчеркнул, что именно это называется связью поколений.
«Как и тогда, враг будет разбит, и Победа будет за нами! С праздником, дорогие друзья, с Днём Победы!» -сказал Олег Кожемяко.
С торжественной речью выступил и командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.
— Сегодня мы защищаем то, за что сражались наши отцы, деды и прадеды. Для нас, их наследников, преданность отчизне — это главная ценность. Мы склоняем головы пред теми, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего народа, — сказал главком.
Затем была объявлена минута молчания. Все на трибунах встали. Многие, вспоминая своих родственников погибших во времена войны, утирали слёзы. Метроном сделал последний удар — и зазвучал «День Победы» Давида Тухманова. Парад начался!
Рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища открывала парад, и потому задавала темп и ритм. За пешим строем движение продолжила механизированная колонна. Крики «Ура!» неслись отовсюду.
Торжественная часть завершилась прохождением сводного оркестра Владивостокского гарнизона — под звуки легендарного марша «Прощание Славянки».
Празднество продолжилось большим концертом на площади Борцов за власть советов на Дальнем Востоке.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава региона по окончании парада пообщался с ветеранами.