«Враг будет разбит, победа будет за нами»: парад Победы прошёл во Владивостоке — фото

Перед началом торжественного прохождения участников парада к собравшимся обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он поздравил с великим праздником Победы гостей и жителей Приморья. В своем обращении глава региона упомянул подвиги наших земляков, которые, подчеркнул Олег Кожемяко, «отстаивали Москву и Ленинград, сражались под Сталинградом, форсировали Днепр и Вислу, штурмовали Берлин и Прагу. Моряки-Тихоокеанцы освобождали Сахалин, Курилы, Корею и Маньчжурию». Губернатор Приморья также отметил, что среди участников парада находятся бойцы — участники СВО. Он подчеркнул, что именно это называется связью поколений.