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Posted 9 мая 2023, 06:35

Published 9 мая 2023, 06:35

Modified 9 мая 2023, 06:37

Updated 9 мая 2023, 06:37

Во Владивостоке прошёл парад Победы

«Враг будет разбит, победа будет за нами»: парад Победы прошёл во Владивостоке — фото

9 мая 2023, 06:35
Фото: vostokmedia.com.

Во Владивостоке прошёл парад Победы

Сюжет
День Победы
На центральной площади столицы ДФО прошел парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как горожане встретили праздник — смотрите в фоторепортаже «Восток-Медиа».

Перед началом торжественного прохождения участников парада к собравшимся обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он поздравил с великим праздником Победы гостей и жителей Приморья. В своем обращении глава региона упомянул подвиги наших земляков, которые, подчеркнул Олег Кожемяко, «отстаивали Москву и Ленинград, сражались под Сталинградом, форсировали Днепр и Вислу, штурмовали Берлин и Прагу. Моряки-Тихоокеанцы освобождали Сахалин, Курилы, Корею и Маньчжурию». Губернатор Приморья также отметил, что среди участников парада находятся бойцы — участники СВО. Он подчеркнул, что именно это называется связью поколений.

«Как и тогда, враг будет разбит, и Победа будет за нами! С праздником, дорогие друзья, с Днём Победы!» -сказал Олег Кожемяко.

С торжественной речью выступил и командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

— Сегодня мы защищаем то, за что сражались наши отцы, деды и прадеды. Для нас, их наследников, преданность отчизне — это главная ценность. Мы склоняем головы пред теми, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего народа, — сказал главком.

Затем была объявлена минута молчания. Все на трибунах встали. Многие, вспоминая своих родственников погибших во времена войны, утирали слёзы. Метроном сделал последний удар — и зазвучал «День Победы» Давида Тухманова. Парад начался!

Фото: vostokmedia.com

Рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища открывала парад, и потому задавала темп и ритм. За пешим строем движение продолжила механизированная колонна. Крики «Ура!» неслись отовсюду.

Фото: vostokmedia.com

Торжественная часть завершилась прохождением сводного оркестра Владивостокского гарнизона — под звуки легендарного марша «Прощание Славянки».

Фото: vostokmedia.com

Празднество продолжилось большим концертом на площади Борцов за власть советов на Дальнем Востоке.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава региона по окончании парада пообщался с ветеранами.

#Новости#Общество#9 Мая#День Победы#Владивосток#Приморский край
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