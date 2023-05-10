vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2023, 09:09

Published 10 мая 2023, 09:09

Modified 10 мая 2023, 09:38

Updated 10 мая 2023, 09:38

«Кто проживает на дне "океана"?»: дома жителей Якутии массово уходят под воду — видео

10 мая 2023, 09:09
Сюжет
Происшествие
Из-за сильных паводков множество домов в Якутии оказались в воде. Наводнение пришло неожиданно, прямо среди ночи. Люди просыпаются в воде и в темноте пытаются спасти себя, свои вещи, технику и документы. В республике объявлен режим ЧС.

Жители Якутии стали жертвами страшной природной катастрофы: из-за обильных зимних снегопадов и резкого весеннего потепления вода поднялась до критических отметок и начала топить жилые дома. В четырех районах Якутии объявлен режим ЧС.

Наводнение началось в республике 7 мая. Жители посёлка Бясь-Кюель просыпались среди ночи от осознания, что их сон проходит почти под водой.

В результате "мокрой ночи" оказалось затоплено 6 многоквартирных домов, несколько частных, 4 дома отключены от газоснабжения, под угрозой оказалась местная больница. Вода превысила критическую отметку на 86 сантиметров. На видео ниже видно, как выглядит посёлок.

В других сёлах ситуация не лучше. В Ерте подтоплено шесть многоквартирных домов. В селе Магарас — три дома. Больше 60 людей отселёно во всех затопленных зонах.

Власти Якутии всеми силами пытаются справлять со стихийным бедствием, но пока всё тщетно. Пострадавшие временно живут у родственников. Как скоро проведут расчёты и возместят людям все убытки — пока неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом случае, когда человек почти ушёл под воду в Якутии прямо под окнами здания правительства.

Лишиться жизни под окнами правительства Якутии?
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Якутия#Происшествие#Паводок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика