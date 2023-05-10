«Кто проживает на дне "океана"?»: дома жителей Якутии массово уходят под воду — видео

Posted 10 мая 2023, 09:09
Published 10 мая 2023, 09:09
Modified 10 мая 2023, 09:38
Updated 10 мая 2023, 09:38
Жители Якутии стали жертвами страшной природной катастрофы: из-за обильных зимних снегопадов и резкого весеннего потепления вода поднялась до критических отметок и начала топить жилые дома. В четырех районах Якутии объявлен режим ЧС.
Наводнение началось в республике 7 мая. Жители посёлка Бясь-Кюель просыпались среди ночи от осознания, что их сон проходит почти под водой.
В результате "мокрой ночи" оказалось затоплено 6 многоквартирных домов, несколько частных, 4 дома отключены от газоснабжения, под угрозой оказалась местная больница. Вода превысила критическую отметку на 86 сантиметров. На видео ниже видно, как выглядит посёлок.
В других сёлах ситуация не лучше. В Ерте подтоплено шесть многоквартирных домов. В селе Магарас — три дома. Больше 60 людей отселёно во всех затопленных зонах.
Власти Якутии всеми силами пытаются справлять со стихийным бедствием, но пока всё тщетно. Пострадавшие временно живут у родственников. Как скоро проведут расчёты и возместят людям все убытки — пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом случае, когда человек почти ушёл под воду в Якутии прямо под окнами здания правительства.