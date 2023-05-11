Коснется приморских бизнесменов: ЦБ озвучил новую меру контроля

Особенно плотно это нововведение коснётся Приморского края — ведь именно здесь существует развитый бизнес продажи автомобилей из Японии, бывших в использовании.

Представитель ЦБ, в свою очередь, заявил о том, что такая мера необходима для того, чтобы не провоцировать автоугоны.