Коснется приморских бизнесменов: ЦБ озвучил новую меру контроля

Posted 11 мая 2023, 08:57
Published 11 мая 2023, 08:57
Modified 11 мая 2023, 08:57
Updated 11 мая 2023, 08:57
Особенно плотно это нововведение коснётся Приморского края — ведь именно здесь существует развитый бизнес продажи автомобилей из Японии, бывших в использовании.
Представитель ЦБ, в свою очередь, заявил о том, что такая мера необходима для того, чтобы не провоцировать автоугоны.
Какие меры примут владельцы «перегоночного» бизнеса, который активно работает в крае — будет известно со временем. Как и то, какое влияние новая мера окажет на состояние регионального предпринимательства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Приморье пережило 2022 год, полный санкций.