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Posted 11 мая 2023, 08:57

Published 11 мая 2023, 08:57

Modified 11 мая 2023, 08:57

Updated 11 мая 2023, 08:57

Коснется приморских бизнесменов: ЦБ озвучил новую меру контроля

Коснется приморских бизнесменов: ЦБ озвучил новую меру контроля

11 мая 2023, 08:57
Фото: 1MI.
За оборотом б/у автозапчастей в России могут ввести государственный контроль. С таким предложением выступил Центробанк.

Особенно плотно это нововведение коснётся Приморского края — ведь именно здесь существует развитый бизнес продажи автомобилей из Японии, бывших в использовании.
Представитель ЦБ, в свою очередь, заявил о том, что такая мера необходима для того, чтобы не провоцировать автоугоны.

Какие меры примут владельцы «перегоночного» бизнеса, который активно работает в крае — будет известно со временем. Как и то, какое влияние новая мера окажет на состояние регионального предпринимательства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как Приморье пережило 2022 год, полный санкций.

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#Новости#Общество#Экономика#Приморский край#Авто
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