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Posted 11 мая 2023, 01:32

Published 11 мая 2023, 01:32

Modified 11 мая 2023, 01:34

Updated 11 мая 2023, 01:34

Прямо в здании суда: пристав спасла жизнь мужчине из Приморья

Прямо в здании суда: пристав спасла жизнь мужчине из Приморья

11 мая 2023, 01:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В Шкотовском районном суде произошёл инцидент: мужчине стало плохо прямо после судебного заседания. Неизвестно, чем бы всё закончилось, не приди к нему на помощь пристав.
«Дежурившая в это время на посту Анорхол Кебко обратила внимание на посетителя суда, который стал жаловаться на боль в грудной клетке и затрудненное дыхание. По внешнему виду гражданина она предположила, что у него случился сердечный приступ», — сообщили в службе судебных приставов Приморья.

Отмечается, что пристав быстро сориентировалась в сложившейся обстановке и оказала мужчине первую помощь. Она провела все необходимые действия и следила за состоянием приморца до прибытия скорой помощи.

«Своевременные и грамотные действия Анорхол Буриевны помогли спасти человеку жизнь и избежать возможных тяжких последствий», — уточнили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя о последствиях игнорирования требований закона.

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#Новости#Общество#Суд#Происшествие#Приморский край#Люди
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