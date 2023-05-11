Прямо в здании суда: пристав спасла жизнь мужчине из Приморья

Posted 11 мая 2023, 01:32
Published 11 мая 2023, 01:32
Modified 11 мая 2023, 01:34
Updated 11 мая 2023, 01:34
«Дежурившая в это время на посту Анорхол Кебко обратила внимание на посетителя суда, который стал жаловаться на боль в грудной клетке и затрудненное дыхание. По внешнему виду гражданина она предположила, что у него случился сердечный приступ», — сообщили в службе судебных приставов Приморья.
Отмечается, что пристав быстро сориентировалась в сложившейся обстановке и оказала мужчине первую помощь. Она провела все необходимые действия и следила за состоянием приморца до прибытия скорой помощи.
«Своевременные и грамотные действия Анорхол Буриевны помогли спасти человеку жизнь и избежать возможных тяжких последствий», — уточнили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя о последствиях игнорирования требований закона.