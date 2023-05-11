Прямо в здании суда: пристав спасла жизнь мужчине из Приморья

Сюжет Суд

В Шкотовском районном суде произошёл инцидент: мужчине стало плохо прямо после судебного заседания. Неизвестно, чем бы всё закончилось, не приди к нему на помощь пристав.

«Дежурившая в это время на посту Анорхол Кебко обратила внимание на посетителя суда, который стал жаловаться на боль в грудной клетке и затрудненное дыхание. По внешнему виду гражданина она предположила, что у него случился сердечный приступ», — сообщили в службе судебных приставов Приморья. Отмечается, что пристав быстро сориентировалась в сложившейся обстановке и оказала мужчине первую помощь. Она провела все необходимые действия и следила за состоянием приморца до прибытия скорой помощи. «Своевременные и грамотные действия Анорхол Буриевны помогли спасти человеку жизнь и избежать возможных тяжких последствий», — уточнили в ведомстве. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что судебный пристав-исполнитель предупредил руководителя о последствиях игнорирования требований закона. В Приморье судебный пристав довел женщину до инсульта, опустошив ее счет Узнать подробнее