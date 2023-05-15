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Posted 15 мая 2023, 09:35

Published 15 мая 2023, 09:35

Modified 15 мая 2023, 09:37

Updated 15 мая 2023, 09:37

Убили, законсервировали и хотели продать по частям — жителя Приморья обвиняет СУ СК

Убили, законсервировали и хотели продать по частям — жителя Приморья обвиняет СУ СК

15 мая 2023, 09:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Одному из фигурантов дела о шкуре амурского тигра предъявили обвинение. Мужчина состоял в группе, которая незаконно хранила, перевозила и пыталась продать шкуру краснокнижного животного.

В СУ СК по Приморью сообщили, что двое мужчин незаконно убили амурского тигра, после чего законсервировали шкуру животного и хранили её по частям в разных местах. Для продажи привлекли трёх соучастников.

На шкуру нашёлся спрос — приобрести её захотел иностранный гражданин, и один из фигурантов встретился с ним возле гостиницы в Уссурийске летом 2022 года. Покупатель уже действовал в интересах следствия, и достаточно передал продавцу муляж денег — 1 млн 100 тысяч рублей. Вскоре браконьера задержали.

Ущерб, который причинило убийство краснокнижного хищника, оценивается в размере 2,4 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

В ближайшее время обвинение предъявят остальным участникам дела.

Ранее «Восток-Медиа» писало о приговоре капитану судна, экипаж которого промышлял браконьерством.

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#Новости#Суд#Происшествие#Уссурийск#Приморский край
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