Убили, законсервировали и хотели продать по частям — жителя Приморья обвиняет СУ СК

Posted 15 мая 2023, 09:35
Published 15 мая 2023, 09:35
Modified 15 мая 2023, 09:37
Updated 15 мая 2023, 09:37
В СУ СК по Приморью сообщили, что двое мужчин незаконно убили амурского тигра, после чего законсервировали шкуру животного и хранили её по частям в разных местах. Для продажи привлекли трёх соучастников.
На шкуру нашёлся спрос — приобрести её захотел иностранный гражданин, и один из фигурантов встретился с ним возле гостиницы в Уссурийске летом 2022 года. Покупатель уже действовал в интересах следствия, и достаточно передал продавцу муляж денег — 1 млн 100 тысяч рублей. Вскоре браконьера задержали.
Ущерб, который причинило убийство краснокнижного хищника, оценивается в размере 2,4 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.
В ближайшее время обвинение предъявят остальным участникам дела.
Ранее «Восток-Медиа» писало о приговоре капитану судна, экипаж которого промышлял браконьерством.