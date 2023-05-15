Убили, законсервировали и хотели продать по частям — жителя Приморья обвиняет СУ СК

На шкуру нашёлся спрос — приобрести её захотел иностранный гражданин, и один из фигурантов встретился с ним возле гостиницы в Уссурийске летом 2022 года. Покупатель уже действовал в интересах следствия, и достаточно передал продавцу муляж денег — 1 млн 100 тысяч рублей. Вскоре браконьера задержали.