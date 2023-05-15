Всё разлетелось: жесткий переворот на заезде по драг-рейсингу в Приморье — видео

Posted 15 мая 2023, 01:10
Published 15 мая 2023, 01:10
Modified 15 мая 2023, 01:12
Updated 15 мая 2023, 01:12
В новых медиа сообщили, что рулевой Toyota Mark II потерял управление и вылетел с трассы. Автомобиль после такого перевернулся.
Очевидцы отметили, что в инциденте никто не пострадал. Пилота защитил каркас автомобиля.
Судя по ролику, инцидент произошёл буквально в нескольких метрах от старта. Автомобиль пересек разделительные бортики и чудом не влетел в машину своего соперника — тот успел сбросить скорость и не попасть в замес.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске деталь трактора вылетела из кузова грузовой машины и впечаталась в колеса легковушки.