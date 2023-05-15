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Posted 15 мая 2023, 01:10

Published 15 мая 2023, 01:10

Modified 15 мая 2023, 01:12

Updated 15 мая 2023, 01:12

Всё разлетелось: жесткий переворот на заезде по драг-рейсингу в Приморье — видео

15 мая 2023, 01:10
Сюжет
Происшествие
Во время соревнований по драг-рейсингу в селе Золотая Долина Партизанского района Приморья автомобиль перевернулся во время маневра.

В новых медиа сообщили, что рулевой Toyota Mark II потерял управление и вылетел с трассы. Автомобиль после такого перевернулся.

Очевидцы отметили, что в инциденте никто не пострадал. Пилота защитил каркас автомобиля.

Судя по ролику, инцидент произошёл буквально в нескольких метрах от старта. Автомобиль пересек разделительные бортики и чудом не влетел в машину своего соперника — тот успел сбросить скорость и не попасть в замес.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийске деталь трактора вылетела из кузова грузовой машины и впечаталась в колеса легковушки.

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#Видео#Происшествие#Приморский край#ДТП
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