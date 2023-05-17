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Posted 17 мая 2023, 00:23

Published 17 мая 2023, 00:23

Modified 17 мая 2023, 04:13

Updated 17 мая 2023, 04:13

Где тонко: специалисты озвучили подробности потопа в центре Владивостока

Где тонко: специалисты озвучили подробности потопа в центре Владивостока

17 мая 2023, 00:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Ночью в центре Владивостока, на улице Алеутская, случился настоящий потоп из горячей воды. Специалисты ДГК отметили, что в результате проведения первого этапа гидравлических испытаний было выявлено повреждение на участке магистральной теплотрассы.

«В данный момент повреждение зафиксировано, участок отключен от водоснабжения. В ближайшее время будут проводиться ремонтные работы на этой части теплосети.
Напомним, цель испытаний — выявление слабых участков на сетях и их устранение. Испытания проводятся водой до 40 градусов», — отметили в компании.

Судя по всему, прорыв был достаточно быстро зафиксирован и находился под контролем специалистов — сейчас магистраль чинят, чтобы в дальнейшем подобных случаев не повторялось.

Ранее «Восток-Медиа» писало об этом случае, о котором сообщили в новых медиа очевидцы.

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#Новости#Общество#Владивосток#Происшествие#Благоустройство#Теплосети#Приморский край
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