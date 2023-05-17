Где тонко: специалисты озвучили подробности потопа в центре Владивостока

«В данный момент повреждение зафиксировано, участок отключен от водоснабжения. В ближайшее время будут проводиться ремонтные работы на этой части теплосети.

Напомним, цель испытаний — выявление слабых участков на сетях и их устранение. Испытания проводятся водой до 40 градусов», — отметили в компании.