Где тонко: специалисты озвучили подробности потопа в центре Владивостока

Posted 17 мая 2023, 00:23
Published 17 мая 2023, 00:23
Modified 17 мая 2023, 04:13
Updated 17 мая 2023, 04:13
«В данный момент повреждение зафиксировано, участок отключен от водоснабжения. В ближайшее время будут проводиться ремонтные работы на этой части теплосети.
Напомним, цель испытаний — выявление слабых участков на сетях и их устранение. Испытания проводятся водой до 40 градусов», — отметили в компании.
Судя по всему, прорыв был достаточно быстро зафиксирован и находился под контролем специалистов — сейчас магистраль чинят, чтобы в дальнейшем подобных случаев не повторялось.
Ранее «Восток-Медиа» писало об этом случае, о котором сообщили в новых медиа очевидцы.