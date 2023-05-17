Картина дня в Приморье: временно не член, Путин и КО и штормовое предупреждение

Posted 17 мая 2023, 11:01
Published 17 мая 2023, 11:01
Modified 17 мая 2023, 11:02
Updated 17 мая 2023, 11:02
Депутату ЗСПК Анне Алеко приостановили членство в партии «Единая Россия» после вынесения ей меры пресечения Ленинским районным судом. В её отношении возбудили уголовное дело.
Вылетающие внутренними рейсами были удивлены внезапной встречей — команда президента встречала каждого входящего в зал внутренних вылетов. Большая и видная стойка разместилась так, что мимо неё пройти было невозможно.
После некоторых секунд смятения стало понятно, что это не временный стенд, а полноценная и постоянная торговая точка.
Несмотря на подходящий к Приморью циклон, на юге и западе края — в восьми районах — сохраняется высокий класс пожарной опасности по метеоусловиям.
В частности, штормовое предупреждение действует в районах: Уссурийский, Хорольский, Дальнереченский, Кировский, Партизанский, Пограничный, Октябрьский и Лазовский.
В ГУ МЧС России по Приморью населению рекомендуют не ходить в лес, не разводить костры. Также нежелательно жечь мусор и иные отходы. Ни в коем случае нельзя выбрасывать бычки и пустые бутылки.