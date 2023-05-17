vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2023, 11:01

Published 17 мая 2023, 11:01

Modified 17 мая 2023, 11:02

Updated 17 мая 2023, 11:02

Картина дня в Приморье: временно не член, Путин и КО и штормовое предупреждение

Картина дня в Приморье: временно не член, Путин и КО и штормовое предупреждение

17 мая 2023, 11:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Временно не член

Депутату ЗСПК Анне Алеко приостановили членство в партии «Единая Россия» после вынесения ей меры пресечения Ленинским районным судом. В её отношении возбудили уголовное дело.

Анне Алеко приостановили членство в «Единой России»
Узнать подробнее

Путин и КО

Вылетающие внутренними рейсами были удивлены внезапной встречей — команда президента встречала каждого входящего в зал внутренних вылетов. Большая и видная стойка разместилась так, что мимо неё пройти было невозможно.

После некоторых секунд смятения стало понятно, что это не временный стенд, а полноценная и постоянная торговая точка.

Владимир Путин со своей командой поселился во Владивостоке
Узнать подробнее

Штормовое предупреждение

Несмотря на подходящий к Приморью циклон, на юге и западе края — в восьми районах — сохраняется высокий класс пожарной опасности по метеоусловиям.

В частности, штормовое предупреждение действует в районах: Уссурийский, Хорольский, Дальнереченский, Кировский, Партизанский, Пограничный, Октябрьский и Лазовский.

В ГУ МЧС России по Приморью населению рекомендуют не ходить в лес, не разводить костры. Также нежелательно жечь мусор и иные отходы. Ни в коем случае нельзя выбрасывать бычки и пустые бутылки.

Штормовое предупреждение: в 8 районах Приморья — особенная опасность
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика