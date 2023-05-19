Многодетная мать воссоединилась со своими детьми в Приморье

Posted 19 мая 2023, 07:54
Published 19 мая 2023, 07:54
Modified 19 мая 2023, 07:55
Updated 19 мая 2023, 07:55
Мама-утка воссоединилась со своими птенцами и повела их в новое место. Она отважно и уверенно вышагивала, зная, что рядом с ней ее малыши.
До этого момента птица потеряла детей на оживленной дороге. Неизвестно, куда конкретно они мигрировали, однако мать подавала не совсем правильный пример детям, ведь переходить дорогу можно только на пешеходном переходе.
Благодаря помощи неравнодушных людей семья воссоединилась, и теперь утке не за что переживать.
Ранее «Восток-Медиа» писало об этой ситуации. Трогательный момент зафиксировали на видео.