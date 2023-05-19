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Posted 19 мая 2023, 07:54

Published 19 мая 2023, 07:54

Modified 19 мая 2023, 07:55

Updated 19 мая 2023, 07:55

Многодетная мать воссоединилась со своими детьми в Приморье

Многодетная мать воссоединилась со своими детьми в Приморье

19 мая 2023, 07:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Птица потеряла своих птенцов, когда переходила оживленную дорогу в Уссурийске. Ей помогли водители — они неоднократно останавливались, чтобы отправить малышей поближе к матери.

Мама-утка воссоединилась со своими птенцами и повела их в новое место. Она отважно и уверенно вышагивала, зная, что рядом с ней ее малыши.

До этого момента птица потеряла детей на оживленной дороге. Неизвестно, куда конкретно они мигрировали, однако мать подавала не совсем правильный пример детям, ведь переходить дорогу можно только на пешеходном переходе.

Благодаря помощи неравнодушных людей семья воссоединилась, и теперь утке не за что переживать.

Ранее «Восток-Медиа» писало об этой ситуации. Трогательный момент зафиксировали на видео.

Птенцов бросили на грани жизни и смерти в Уссурийске — видео
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#Новости#Видео#Происшествие#Уссурийск#Животные#Приморский край
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