Привет от Влада: ты приезжай во Владивосток, здесь испытаешь ты восторг

Posted 23 мая 2023, 08:27
Published 23 мая 2023, 08:27
Modified 23 мая 2023, 08:28
Updated 23 мая 2023, 08:28
Выставка стала седьмой частью проекта «Влад и Восток», который придумал и реализовал Игорь Обухов, приморский художник, профессор кафедры живописи и рисунка Дальневосточного государственного института искусств.
— В залах представлено более шестидесяти произведений графики и декоративного искусства, — рассказали в пресс-службе Приморской краевой картинной галереи. — В них раскрывается образ уже полюбившегося, ставшего почти родным юноши Влада: в морском кителе, тельняшке и будёновке; сидящий на киле в компании чаек; встречающий и провожающий путешественников на железнодорожном вокзале; трогательно держащий на плече тигрёнка.
Созданный Игорем Обуховым Влад давно стал символом Владивостока, этот образ знают и любят не только жители Приморья и ДФО, но и даже Белграда — ведь выставка проекта «Влад и Восток» проходила и в Сербии, где Игорь Обухов рассказывал жителям этой страны о Приморском крае, Владивостоке…
Главной изюминкой выставки стали придуманные Игорем Обуховым фарфоровые «открытки» и декоративное панно с изображением Влада.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в зале-сейфе Приморской картинной галереи открылась выставка бриллиантов.