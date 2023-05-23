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Posted 23 мая 2023, 08:27

Published 23 мая 2023, 08:27

Modified 23 мая 2023, 08:28

Updated 23 мая 2023, 08:28

Привет от Влада: ты приезжай во Владивосток, здесь испытаешь ты восторг

23 мая 2023, 08:27

В ведущей картинной галерее Приморского края открылась выставка «Привет от Влада»

Сюжет
Выставка
Озорник с подкупающей улыбкой, юный сорванец в будёновке — мальчишка по имени Влад — стал главным героем выставки «Привет от Влада» (0+), что открылась на днях в Приморской краевой картинной галерее.

Выставка стала седьмой частью проекта «Влад и Восток», который придумал и реализовал Игорь Обухов, приморский художник, профессор кафедры живописи и рисунка Дальневосточного государственного института искусств.

— В залах представлено более шестидесяти произведений графики и декоративного искусства, — рассказали в пресс-службе Приморской краевой картинной галереи. — В них раскрывается образ уже полюбившегося, ставшего почти родным юноши Влада: в морском кителе, тельняшке и будёновке; сидящий на киле в компании чаек; встречающий и провожающий путешественников на железнодорожном вокзале; трогательно держащий на плече тигрёнка.

Созданный Игорем Обуховым Влад давно стал символом Владивостока, этот образ знают и любят не только жители Приморья и ДФО, но и даже Белграда — ведь выставка проекта «Влад и Восток» проходила и в Сербии, где Игорь Обухов рассказывал жителям этой страны о Приморском крае, Владивостоке…

Главной изюминкой выставки стали придуманные Игорем Обуховым фарфоровые «открытки» и декоративное панно с изображением Влада.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в зале-сейфе Приморской картинной галереи открылась выставка бриллиантов.

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморская государственная картинная галерея#Приморский край
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