Привет от Влада: ты приезжай во Владивосток, здесь испытаешь ты восторг

Созданный Игорем Обуховым Влад давно стал символом Владивостока, этот образ знают и любят не только жители Приморья и ДФО, но и даже Белграда — ведь выставка проекта «Влад и Восток» проходила и в Сербии, где Игорь Обухов рассказывал жителям этой страны о Приморском крае, Владивостоке…