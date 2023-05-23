Сухо и солнечно: погода порадует жителей Приморья

Posted 23 мая 2023, 04:49
Published 23 мая 2023, 04:49
Modified 23 мая 2023, 04:51
Updated 23 мая 2023, 04:51
Согласно данным Примгидромета, 24 мая вознесется очень теплая и сухая воздушная масса с хорошо прогретых районов Китая. Она принесет с собой солнце и летние температуры: +25…+29 °C. Однако, чем ближе к югу — тем вероятнее появление туманов. Здесь температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+20 °C.
Во Владивостоке температура воздуха составит +14…+17 °C, будет солнечно. Осадков по-прежнему не ожидается.
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