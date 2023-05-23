vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2023, 04:49

Published 23 мая 2023, 04:49

Modified 23 мая 2023, 04:51

Updated 23 мая 2023, 04:51

Сухо и солнечно: погода порадует жителей Приморья

Сухо и солнечно: погода порадует жителей Приморья

23 мая 2023, 04:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Уже с 24 мая в Приморье будет стоять по-настоящему теплая летняя погода. Температура воздуха достигнет целых 29 °C.

Согласно данным Примгидромета, 24 мая вознесется очень теплая и сухая воздушная масса с хорошо прогретых районов Китая. Она принесет с собой солнце и летние температуры: +25…+29 °C. Однако, чем ближе к югу — тем вероятнее появление туманов. Здесь температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+20 °C.

Во Владивостоке температура воздуха составит +14…+17 °C, будет солнечно. Осадков по-прежнему не ожидается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о погоде во время «Последнего звонка». Ничто не омрачит праздничный день.

Солнце «отметит» последний звонок в Приморье — прогноз погоды
Узнать подробнее
#Новости#Погода#Владивосток#Прогноз погоды#Прогнозы#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика