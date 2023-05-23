Сухо и солнечно: погода порадует жителей Приморья

Согласно данным Примгидромета, 24 мая вознесется очень теплая и сухая воздушная масса с хорошо прогретых районов Китая. Она принесет с собой солнце и летние температуры: +25…+29 °C. Однако, чем ближе к югу — тем вероятнее появление туманов. Здесь температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+20 °C.