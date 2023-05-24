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Posted 24 мая 2023, 11:24

Published 24 мая 2023, 11:24

Modified 24 мая 2023, 11:26

Updated 24 мая 2023, 11:26

Более сотни лагерей отдыха ждут детей Приморского края

Что предлагают детям Приморья лагеря отдыха летом?

24 мая 2023, 11:24
Фото: vostokmedia.com.

Более сотни лагерей отдыха ждут детей Приморского края

Сюжет
Дети
Июнь уже совсем рядом, а это значит, что начинаются каникулы. И сотни юных приморцев, покинув родные школы, отправятся отдыхать — кто к бабушке на дачу или в деревню, кто в лагерь, а кто и просто — на улицу с дружной компанией приятелей — то на море сходить, то в кино, то просто побегать.

Конечно, большинство родителей предпочитают, чтобы их чадо провело лето на свежем воздухе и по возможности с пользой. Поэтому и отправляют детей в лагеря отдыха. Рассмотрим, какие варианты могут быть.

В «Реестре организации отдыха детей и их оздоровления», который легко найти на сайте правительства Приморского края, значатся более двух сотен пришкольных, оздоровительных и других лагерей в крае.

Пришкольные лагеря в столице ДФО организованы фактически в каждой школе. Это самый, пожалуй, бюджетный вариант, поскольку пребывание в самом лагере бесплатное, а деньги нужны на коллективные культпоходы проезд, что не очень дорого. Ребёнок и присмотрен, и накормлен, и в кино, в театр, в музей, на прогулку по городу сходит. И школьные друзья рядом.

Если же говорить о загородных лагерях, то вариантов здесь масса. Предлагаем вашему вниманию несколько.

Чаще всего родители хотят, чтобы ребёнок отдыхал у моря и накупался всласть. Такую возможность даёт лагерь «Юнга», расположенный на берегу бухты Емар. Ребёнка здесь ждут игры и конкурсы, футбол, городки, шашки, шахматы, волейбол, настольный теннис, образовательно-воспитательные программы, тренинги, творческие конкурсы, викторины, конкурсы рисунков, спортивные эстафеты. Стоимость смены — 53000 рублей.

Также на море — в районе бухты Муравьиной — расположен лагерь «Юность», где дети проходят языковые программы, устраивают патриотические мероприятия. Здесь стоимость смен варьируется от количества дней (можно взять, например, 10 дней, можно и больше) и того, в каком месяце вы хотите дать ребёнку возможность побыть у моря. Стоимость — от 22500 до 59000 рублей.

Не просто отдохнуть у моря, а научиться ходить под парусом смогут ребята, родители которых отправят их на курс отдыха и обучения в лагерь дневного пребывания «Vladmore». Правда, здесь программа рассчитана всего на 5 дней, но какие воспоминания! Стоимость — 17000 рублей.

Вдалеке от моря, но зато на целебных минеральных источниках могут отдохнуть юные приморцы, если, например, родители отправят их в лагерь отдыха на базе санатория «Изумрудный». Здесь дети и оздоровятся, и примут участие в разного рода развивающих тренингах. Стоимость смены — от 29800 рублей до 31500 рублей (отметим, что некоторые смены уже раскуплены и мест нет).

Есть в Приморье и лагерь отдыха с космической — да-да — изюминкой. Он называется «Астероид» и расположен под Уссурийском. Здесь ребят и оздоравливают (солевая комната, инфракрасная сауна), и развлекают (аквапарк на территории), и в планетарий и обсерваторию на экскурсии отвозят. Стоимость смены — от 36400 до 54600 рублей.

А ведь есть ещё лагеря палаточного типа на островах залива Петра Великого, конные лагеря, языковые… Лагерей отдыха в Приморском крае очень много и выбрать есть, из чего. Родителям и детям надо просто сесть и найти оптимальный вариант.

#Новости#Общество#Дети#Летний оздоровительный отдых#Приморский край
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