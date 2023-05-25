Думе Владивостока представлены отчеты о деятельности мэрии, исполнении бюджета города

Posted 25 мая 2023, 03:56
Published 25 мая 2023, 03:56
Modified 26 мая 2023, 01:48
Updated 26 мая 2023, 01:48
На заседании председатель Думы города Андрей Брик представил отчет о деятельности представительного органа. Также на очередном заседании 24 мая, прошедшем в Правительстве Приморского края, Дума города Владивостока заслушала отчет главы города Константина Шестакова о его работе и работе Администрации города за 2022-й год, приняла решения о передаче в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности, внесла изменения в структуру администрации города, установила границы новых ТОС, утвердила состав Общественной молодежной палаты при Думе города, возбудила ходатайство о награждении многодетной семьи из Владивостока государственной наградой — медалью ордена «Родительская слава».
Отчет о деятельности органов местного самоуправления перед депутатами и общественностью
В своем обращении к депутатам и приглашенным на очередное заседание Думы города Владивостока Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул важность реализации столичных функций города Владивостока. Глава региона отметил, что конструктивное взаимодействие региональной власти с органами местного самоуправления позволило эффективно наладить процесс софинансирования из федерального и краевого бюджета ряда программ, направленных на решение актуальных вопросов социально-экономического развития приморской столицы.
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик акцентировал важность исполнения наказов избирателей, в том числе, в таких вопросах, как ремонт дорог, улучшение транспортного сообщения, обеспечение комфортного передвижения граждан на общественном транспорте.
С этой целью автопарк перевозчиков в 2022 году был пополнен новыми автобусами, было отремонтировано 21,6 км дорожного полотна, прошла комплексная реорганизация транспортной и дорожной инфраструктуры. Для 23 улиц Владивостока разработаны новые проекты по организации дорожного движения.
Как озвучил в своем докладе глава Владивостока Константин Шестаков, по итогам 2022 года отмечен рост в доминирующих секторах экономики Владивостока. Так, прирост к 2021 году в оптовой торговле составил 24,3%, достигнут оборот 635,1 млрд рублей; в розничной торговле прирост составил 5,7%, достигнут оборот 127,9 млрд рублей; значительный прирост к 2021 году отмечен в сфере строительства ― 90%, объем произведенных работ и услуг достиг 12,5 млрд рублей.
За счет увеличения числа компаний-резидентов Свободного порта Владивосток произошел рост объема инвестиций ― 141,2 млрд рублей, увеличение составило 38,7% (в сопоставимых ценах) к 2021 году. По состоянию на начало текущего года на территории Владивостока осуществляли деятельность 1248 компаний, реализующих 1362 проекта, что составило 49% от общего количества зарегистрированных в реестре АО «Корпорация развития Дальнего Востока» компаний-резидентов.
Более 150 тысяч человек заняты в сфере бизнеса, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в приморской столице составило 67 тысяч, включая ИП и самозанятых.
Как отметил Константин Шестаков, основная цель работы органов местного самоуправления ― сделать Владивосток комфортным городом с активной экономической жизнью, обеспечить наличие качественных дорог, благоустроенных общественных пространств, создать возможности для развития эффективной образовательной системы.
Так, в рамках раскрытия кадрового потенциала Владивостока в 2022 году было создано 14 технологических классов и 63 профильных класса в 39 школах города с технологическим, естественнонаучным, гуманитарным и социально-экономическим профилем.
Большая работа велась по благоустройству общественных пространств, парков, скверов, набережных, которые выбирали сами горожане в рамках реализации регионального проекта «Формирование современной городской среды». В городе активно реализуются возможности инициативного бюджетирования, развивается новая форма самоуправления ― ТОС.
В 2022 году были продолжены работы по реализации пятнадцатилетней плановой задачи ― мастер-плана развития приморской столицы. По мнению главы города, сегодня перед Владивостоком стоят важные задачи, в решении которых значимым фактором является плодотворное взаимодействие с Думой города Владивостока.
С отчетом о деятельности представительного органа в 2022 году выступил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик. Он сообщил, что в отчетном периоде Дума города провела 15 заседаний, на которых приняла 201 решение и 67 муниципальных правовых актов.
«Принятые Думой Владивостока правовые акты, эффективное распределение статей бюджета, своевременное утверждение десяти корректировок бюджета в связи с безвозмездными поступлениями средств из бюджетов других уровней позволили администрации города решать насущные задачи экономического роста, направленные на повышение качества жизни горожан, укрепление позиций Владивостока как административного центра Дальневосточного федерального округа», ― подчеркнул Андрей Брик.
В частности, благодаря принятым корректировкам были выделены дополнительные средства на благоустройство территорий Спортивной и Студенческой набережных, реконструкцию стадиона «Авангард», реализацию проектов инициативного бюджетирования, ремонт кровель в муниципальных образовательных учреждениях, содержание системы ливневых стоков.
Актуальным направлением нормотворческой деятельности Думы стало территориальное общественное самоуправление. В 2022 году депутаты V созыва рассмотрели заявления об установлении границ ТОС «Чайка», «Нерчинская 42», «Тунгусская», «Грин Парк», «Арсеньева», «Сабанеева 13»; депутаты ныне действующего VI созыва установили границы ТОС «Ватутина 4», «Русская 95», «Пологая 72».
В прошедшем году Дума продолжила работу по экологическому просвещению населения, в частности, провела муниципальный этап III регионального конкурса социально значимых экологических проектов «Чистая страна ― какой я ее вижу».
Думой было присвоено звание «Почетный гражданин города Владивостока» Вячеславу Михайловичу Мартыненко, который более тридцати лет возглавлял предприятие Приморавтотранс, ― за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города. Также Дума возбудила ходатайства о награждении жителей города почетным знаком Приморского края «Семейная доблесть»: были выбраны по одной паре, отметившей 70-летие и 65-летие семейной жизни, 6 пар, отметивших 60-летие, 5 пар, отметивших 55-летие и 7 пар, отметивших 50-летие семейной жизни. В числе награжденных ― семьи строителей, врачей, учителей, реставраторов и художников, инженеров, моряков, рабочих заводов, сотрудников милиции, ветеранов.
В целом для Думы города 2022-й год стал особенно значимым: завершил работу пятый созыв, был избран новый состав депутатского корпуса. Уделяя внимание укреплению традиций патриотизма, депутаты шестого созыва активно поддержали гуманитарные и патриотические акции по организации помощи семьям участников Специальной военной операции.
На фоне санкционных ограничений была активизирована деятельность Совета по развитию промышленности при администрации города: плодотворное сотрудничество промышленников, предпринимателей, представителей научного и образовательного сообщества позволило выдвинуть ряд инновационных разработок, направленных на укрепление импортонезависимости. Совместными усилиями депутатского корпуса и администрации города были предприняты важные шаги по раскрытию социально-экономического потенциала приморской столицы, обеспечение в обществе атмосферы гражданского согласия и взаимопонимания.
В завершение отчета Андрей Брик поблагодарил Губернатора, Правительство Приморского края, коллег-парламентариев ЗСПК, Главу и Администрацию города Владивостока, другие органы государственной власти и местного самоуправления за конструктивное взаимодействие, депутатов Думы ― за плодотворную нормотворческую работу.
Утвержден отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2022 год
На заседании Думы депутаты рассмотрели итоговый документ публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2022 год.
По решению Думы города Владивостока публичные слушания состоялись 16 мая. В них приняли участие депутаты Думы, представители городской администрации, общественность. Экспертные заключения на отчет представили начальник аналитического отдела МИФНС России № 12 по Приморскому краю Олеся Зимба, доцент кафедры «Экономики и управления» Института международного бизнеса, экономики и управления Владивостокского государственного университета Нина Ивельская. Эксперты рекомендовали Думе города Владивостока утвердить отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2022 год, что зафиксировано в итоговом документе публичных слушаний. Дума города Владивостока приняла данный документ к сведению.
На отчет об исполнении городского бюджета поступило заключение Контрольно-счетной палаты города Владивостока о том, что проведенная экспертиза подтвердила достоверность отчета бюджета Владивостокского городского округа за 2022 год. Контрольно-счетная палата рекомендовала Думе города Владивостока утвердить отчет.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Евгений Пименов проинформировал, что бюджет города за 2022 год был исполнен по доходам на 25,58 млрд рублей, что составило 97,78% к плановым назначениям, по расходам ― на 25,53 млрд рублей, или на 98,87% к плану. Приоритетными в общем объеме расходов стали социально-культурная сфера: образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт, а также жилищно-коммунальная сфера.
По итогам рассмотрения Дума города Владивостока утвердила отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2022-й год.
Утверждены изменения в структуре администрации города
Решением Думы города Владивостока «О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 29.05.2014 № 298 „Об утверждении структуры администрации города Владивостока“ предусмотрено введение в структуру администрации города Владивостока Управления записи актов гражданского состояния; исключены из штатного расписания Управление физической культуры и спорта, а также специализированный отдел ЗАГС, отделы ЗАГС по Советскому, Фрунзенскому, Ленинскому, Первореченскому и Первомайскому районам.
В муниципальную собственность передается помещение под опорный пункт полиции
Дума города Владивостока утвердила перечень имущества, находящегося в государственной собственности Приморского края, для передачи в муниципальную собственность.
«Жители неоднократно ставили вопрос о необходимости создания в микрорайоне Снеговая Падь пункта полиции. Передача городу помещения общественного назначения, расположенного по адресу ул. Адмирала Горшкова, 69, пом. 4, позволит организовать в Первореченском районе Владивостока опорный пункт полиции», ― пояснил председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Василий Васильев.
Также Дума утвердила перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Российской Федерации. Данным решением нежилые здания, расположенные на острове Русский, передаются в пользование ДВФУ ― работа по передаче недвижимого имущества для нужд университета осуществляется системно, всего ДВФУ планируется передать порядка 120 объектов.
Кроме того, Дума города утвердила перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке. В перечень включены нежилые помещения по адресам ул. Посьетская, 21, строение Б, ул. Тигровая, 18, а также земельный участок площадью 170 кв. м., расположенный в районе дома № 11 по ул. Жигура, который возможно использовать для эксплуатации стоянки автотранспортных средств.
Сформирован состав Общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока
Решением Думы утвержден состав Общественной молодежной палаты, действующей при Думе города. Основной состав палаты включает 15 человек, в состав кадрового резерва включено 10 человек. Как отметила председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Мария Лагунова, новый состав палаты будет эффективно содействовать развитию взаимодействия с общественными молодежными объединениями приморской столицы.
Установлены границы новых ТОС
На очередном заседании Дума города установила границы шести территориальных общественных самоуправлений ― «Экипажная 43», «Никифорова 57», «Никифорова 37», «им. Нечухаева А.В. (ул. Пушкинская, д. 52)», «Крейсер», «Сипягина 33».
Возбуждено ходатайство о награждении государственной наградой — медалью ордена «Родительская слава»
Дума города приняла решение о возбуждении ходатайства о награждении многодетной семьи из Владивостока государственной наградой — медалью ордена «Родительская слава».
Как сообщила председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран, в Думу города главой Владивостока был направлен пакет документов на рассмотрение вопроса о возбуждении ходатайства о награждении медалью ордена «Родительская слава» семьи Андреевых ― Андрея Витальевича и Аллы Юрьевны. Данная семья воспитывает четверых детей, которые активно принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях, отзывчивы и доброжелательны. Родители прививают детям высокие моральные качества, любовь к Родине, почтительное отношение к старшему поколению.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ» медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей, образующие социально ответственную семью, в которой обеспечивается надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей.