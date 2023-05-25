Думе Владивостока представлены отчеты о деятельности мэрии, исполнении бюджета города

Как сообщила председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран, в Думу города главой Владивостока был направлен пакет документов на рассмотрение вопроса о возбуждении ходатайства о награждении медалью ордена «Родительская слава» семьи Андреевых ― Андрея Витальевича и Аллы Юрьевны. Данная семья воспитывает четверых детей, которые активно принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях, отзывчивы и доброжелательны. Родители прививают детям высокие моральные качества, любовь к Родине, почтительное отношение к старшему поколению.