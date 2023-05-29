Адам и Ева вернулись на историческую родину — в Приморье

Леопарды появились в Уссурийском заповеднике не сами собой. Их возвращение «на историческую родину» — часть большого проекта реинтродукции краснокнижного хищника. Реализуется он под научным руководством Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН совместно со специалистами ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды». Из национального парка в заповедник специально переселили самца и самку, и это только начало.