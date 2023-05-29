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Posted 29 мая 2023, 01:40

Published 29 мая 2023, 01:40

Modified 29 мая 2023, 01:42

Updated 29 мая 2023, 01:42

Адам и Ева вернулись на историческую родину — в Приморье

29 мая 2023, 01:40

В Приморском крае впервые в истории реализуется проект релокации леопардов

Сюжет
Земля леопарда
Впервые за 50 лет в Уссурийском заповеднике появились дальневосточные леопарды. Сразу два. Им, как Адаму и Еве, предстоит важная миссия.

Леопарды появились в Уссурийском заповеднике не сами собой. Их возвращение «на историческую родину» — часть большого проекта реинтродукции краснокнижного хищника. Реализуется он под научным руководством Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН совместно со специалистами ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды». Из национального парка в заповедник специально переселили самца и самку, и это только начало.

Когда-то дальневосточные леопарды спокойно — относительно спокойно — жили в южной части Приморского края. Но ещё во второй половине XX века они были хищнически уничтожены. И вот — возвращение…

В национальном парке «Земля леопарда» отметили, что численность пятнистой кошки здесь выросла настолько (сейчас в нацпарке насчитывается 125 особей), что реинтродукция стала вполне возможной.

Пионерам проекта стали молодые самка и самец в возрасте около двух лет — Leo 284 °F и Leo 270M.

Переезд для «Адама и Евы» прошёл максимально мягко. — Животных усыпили, провели им полный медосмотр, и спящими перевезли в Уссурийский заповедник — в специальном вольере, который животные покинули уже самостоятельно покинули, без присутствия людей. При этом за всеми передвижениями леопардов наблюдают с помощью спутниковых ошейников.

— Уссурийский заповедник находится в историческом ареале дальневосточного леопарда, хищник жил здесь раньше, и мы пытаемся восстановить его группировку на этой территории. Из-за ряда препятствий, таких как автотрасса Владивосток-Хабаровск, поселки вдоль неё, пойма реки Раздольная, естественное расселение леопардов из национального парка на восток существенно затруднено, поэтому мы прибегаем к релокации животных, переселяя молодых зверей из нацпарка в Уссурийский заповедник. Высокая плотность копытных в заповеднике и его окрестностях позволит леопардам здесь успешно обосноваться, — рассказал член-корреспондент РАН Сергей Найденко, директор ИПЭЭ РАН.

Третьим новосёлом в заповеднике, вероятнее всего, станет юный Leo 260M, который в настоящее время содержится в Центре реабилитации.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что пятнистые кошки на «Земле леопарда» принимают солнечные ванны.

О пользе солнечных ванн ранним утром рассказали приморцам
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#Новости#Земля леопарда#Нацпарк#Приморский край#Леопарды
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