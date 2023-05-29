vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 2023, 02:16

Published 29 мая 2023, 02:16

Modified 29 мая 2023, 02:18

Updated 29 мая 2023, 02:18

Никаких дождей: Борис Кубай расстроил дачников и огородников в Приморье

Никаких дождей: Борис Кубай расстроил дачников и огородников в Приморье

29 мая 2023, 02:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Главный синоптик Борис Кубай рассказал по погоде в первой декаде июня. Он сообщил, что осадков в ближайшее время ждать не стоит.

По словам Бориса Кубая, в начале лета в формировании климата региона примет активное участие Японское море. Из-за него воздушные массы принесут в край прохладу, туманы и небольшую морось. Маленькие дожди действительно могут пройти, однако они никак не помогут дачникам и огородникам. Чтобы почва стала влажнее и более плодородной, должно выпасть хотя бы 15-20 миллиметров осадков.

Поэтому любителям агрокультуры придется подготовиться.

При этом температура воздуха упадет — она едва ли достигнет +20 градусов Цельсия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о другом прогнозе Примгидромета, в котором передают ливни.

Польёт ли дождь? Синоптики уточнили прогноз на начало июня во Владивостоке
Узнать подробнее
#Новости#Погода#Прогноз погоды#Прогнозы#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика