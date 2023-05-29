Никаких дождей: Борис Кубай расстроил дачников и огородников в Приморье

Posted 29 мая 2023, 02:16
Published 29 мая 2023, 02:16
Modified 29 мая 2023, 02:18
Updated 29 мая 2023, 02:18
По словам Бориса Кубая, в начале лета в формировании климата региона примет активное участие Японское море. Из-за него воздушные массы принесут в край прохладу, туманы и небольшую морось. Маленькие дожди действительно могут пройти, однако они никак не помогут дачникам и огородникам. Чтобы почва стала влажнее и более плодородной, должно выпасть хотя бы 15-20 миллиметров осадков.
Поэтому любителям агрокультуры придется подготовиться.
При этом температура воздуха упадет — она едва ли достигнет +20 градусов Цельсия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другом прогнозе Примгидромета, в котором передают ливни.