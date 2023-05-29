Приморцев приглашают принять участие в «Играх ГТО» в рамках ВЭФ

«В настоящее время любой желающий может зарегистрироваться на отборочный этап. Отборочные соревнования состоятся в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ нацпроект „Демография“ в краевой столице с 12 по 25 июня. Подать заявку на участие могут все желающие по ссылке до 5 июня», — добавили в краевом министерстве спорта.