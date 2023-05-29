Приморцев приглашают принять участие в «Играх ГТО» в рамках ВЭФ

Posted 29 мая 2023, 05:35
Published 29 мая 2023, 05:35
Modified 29 мая 2023, 05:37
Updated 29 мая 2023, 05:37
Как сообщили «Восток-Медиа» в региональном министерстве физической культуры и спорта, для финального турнира необходимо сформировать сборную Приморья, которая будет соперничать с другими регионами Дальневосточного федерального округа.
В состав команды края войдут шесть взрослых спортсменов и шесть школьников. Пройти испытания смогут мужчины и женщины старше 18 лет, а также учащиеся старших классов от 14 до 17 лет.
Соревнования среди взрослых команд и спортсменов в индивидуальном зачете пройдут с 10 по 13 сентября. Турнир среди школьников проведут с 14 по 17 сентября.
«В настоящее время любой желающий может зарегистрироваться на отборочный этап. Отборочные соревнования состоятся в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ нацпроект „Демография“ в краевой столице с 12 по 25 июня. Подать заявку на участие могут все желающие по ссылке до 5 июня», — добавили в краевом министерстве спорта.
Чтобы стать участником регионального этапа необходимо быть зарегистрированным на официальном сайте ВФСК ГТО, иметь индивидуальный идентификационный номер (УИН) участника.
Для атлетов подготовлены комплексы упражнений — участникам отбора предстоит пройти спортивные испытания, состоящие из двух этапов. На выполнение упражнений каждому претенденту дается 10 минут и 1 минута отдыха между этапами. Цель — показать свой лучший результат, то есть выполнить комплекс за минимальное время.
Кроме того, любой желающий, а также профессиональные атлеты смогут принять участие в индивидуальном зачете. Подробности — на сайте федерации многоборья ГТО России.
Напомним, в прошлом году первый открытый Кубок Дальнего Востока «Игры ГТО 2022» собрал на своей площадке свыше 100 участников со всей страны. Соревнования проходили в полуоткрытом павильоне «Арена ГТО» Министерства спорта России на выставке «Улица Дальнего Востока». В рамках ВЭФ лучшие спортсмены соревновались в выполнении нормативов комплекса ГТО на время. Призовой фонд игр составил 1 миллион рублей.
Приморский край на соревнованиях представляли известные активисты и адепты здорового образа жизни — Елена Лепина, Дмитрий Якухный из Владивостока, Андрей и Ангелина Воронины из Ливадии — призеры краевого фестиваля ГТО среди семейных команд.