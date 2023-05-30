«Криминальная шваль»: депутаты из Приморья обсудили наследие экс-губернатора

Posted 30 мая 2023, 08:14
Published 30 мая 2023, 08:14
Modified 30 мая 2023, 09:12
Updated 30 мая 2023, 09:12
Все началось с поста депутата Государственной Думы Розы Чемерис, представителя «Новых людей» из Приморья. Она репостнула в свой телеграмм-канал сообщение, посвященное вантовому Русскому мосту во Владивостоке, и подписала его коротким сообщением «Спасибо Дарькину за это!».
Неожиданно, «без всякого объявления войны», появился телеведущий и депутат от «Единой России» Евгений Попов, который в ответ на четыре слова, две кавычки и восклицательный знак Розы разразился целой тирадой о том как на стройке моста похитили некие средства и как кто-то там будет где-то там давить какую-то там «криминальную шваль». Ярости бывшему приморцу, а ныне депутату Госдумы Попову, конечно, не занимать, пишет он с таким пылом — «работа идет!», будто-то бы он лично не побоится какую-то там криминальную шваль задавить голыми руками в прямом эфире.
«Всем этим шепелявым, винни-пухам, рубильникам, колумбариям и прочим мерзавцам никогда не отмыться. С какими бы тиграми и обещаниями „достойной жизни“ они ни пытались снова ворваться в политику региона и страны. Да, еще не всю криминальную шваль из 90-х в крае удалось передавить. Но работа идет, как бы кому ни казалось, что они в домике, под крышей родных или московских знакомых», — написал Попов.
Особенно забавно в этом сообщении выглядит строчка «под крышей родных или московских знакомых», ведь сам Попов, как известно находится не в Приморском крае, а в Москве и даже борется за сохранение местных — московских ценностей, например «разбирается» с проблемами усадьбы Нарышкиных в Кунцево. Этому посвящен один из его последних постов.
Депутат Роза Чемерис, судя по ее следующему сообщению, увидела «тираду» Попова у коллег и достаточно конструктивно, вдумчиво и грамотно, по фактам с исторической справкой в контексте, дала Попову обстоятельный ответ. Парламентарий в своем сообщении удивилась, что в лицо Попов ничего ей не сказал, хотя они и сидели на одной сессии. Удивились на самом деле многие. Кто бы что ни говорил, в Приморье роль Сергея Дарькина в ходе строительства объектов АТЭС-2012 предметом для дискуссий не является, более того, еще будучи губернатором, в 2011 году он был награжден Орденом Почета за вклад в эти и другие дела во славу и на благо родного Приморья. Другое дело, что все это дела давно минувших дней, в политической повестке региона Дарькина давно нет, близкие к нему люди тоже давно не оказывают никакого реального влияния на решения властей. Поэтому дискуссия столичных депутатов на повышенных тонах по отношению друг к другу скорее развлекает публику, чем на что-то влияет.
Депутаты между тем не унимались и продолжали яростно хлестать друг друга словами со страниц личных страниц в телеграм-каналах.
«Не знаю, в курсе ли ты, но родная сестра, как ты выразился, „винни-пуха“ — твоя коллега по фракции, и я не думаю, что ее обрадует твое злорадное „всем этим… мерзавцам никогда не отмыться…“ и „не всю криминальную шваль из 90-х в крае удалось передавить“, — отметила Роза в ответном посте.
Неизвестно дочитал ли Попов сообщение Розы до конца, но он ограничился коротким сообщением и почему-то решил, что у Чемерис случилась истерика. Здесь в спор двух депутатов вмешался третий — депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который сейчас находится на передовой. С оружием в руках, депутат записал видеообращение к Попову и посоветовал ему поучиться у Николаева, так как он, в отличие от Попова — поддерживает бойцов деньгами, путевками в санаторий, гуманитарной помощью и многим другим.
«Хочу обратиться к депутату Государственной Думы Евгению Попову, который в своем телеграмм-канале говорит плохие слова про уважаемого человека Владимира Викторовича Николаева. Пусть сначала свои поступки Евгений Попов покажет — чем он помог бойцам на СВО, мобилизованным и военным ребятам. А Владимир Викторович Николаев — это человек, который занимался и занимается помощью для военных, военнослужащих и их семей, семей погибших ребят. Обеспечивает их финансово, обеспечивает их путевками в санатории, гуманитарной помощью. Так вот пусть он (Попов — прим. Ред.) поучится у таких людей, как Владимир Николаев», — сказал Виктор Тарабарин.
Своим сообщением Тарабарин поставил финальную точку в обсуждении — здраво, по-бойцовски, расставив приоритеты. Попов в ответ ему написал пост, в котором попытался одновременно выразить благодарность депутату-бойцу и то ли «прикинуться ветошью», то ли кинуть очередной камень в огород приморского бизнесмена.
«В своем тексте упомянул приморских криминальных „авторитетов“ — „шепелявого“, „винни-пуха“ и прочих, что кошмарили наш с вами родной край на протяжении многих лет.
Едва ли может быть, что „уважаемый человек“ ассоциируется у вас с одной из этих бандитских кличек?», — написал телеведущий.
Впрочем, даже если это камень в огород, то бросок получился вялый. Хотя бы потому, что Николаев действительно помогает фронту, бойцам и их семьям. Доказательств этому — полный интернет. Доказательства того, что Попов хоть как-то помогал фронту журналистам издания тоже удалось найти, пусть и с трудом — в его телеграмм-канале есть сообщения о сборах для бойцов и видеоотчет от бойцов Таманской дивизии, правда было это в 2022 году. Кроме того, иногда Попов «репостит» чужие сборы.
В 2023 году депутат скорее всего сам сборов не открывал, во всяком случае упоминаний об этом журналистам в его канале найти не удалось, в основном он бойко помогал москвичам из элитных московских ЖК решать их московские проблемы. Почему вдруг Попов решил «вписаться» в приморский «движ» и с чего вдруг «записал себя в приморцы» непонятно — приморцы консолидированы вокруг единой цели, не вокруг московских жилых комплексов, а вокруг Родины и того факта, что сегодня Родина в опасности. Как и остальные дальневосточники — все, или почти все здесь, так или иначе, помогают фронту, кто может — «рублем», кто не может — активностью. Здесь шьются маскировочные сети, отсюда на Донбасс непрерывной цепью идут колонны гуманитарной помощи, приморский бизнес отправляет на фронт машины, технику и экипировку.
Все эти «вчерашние криминальные авторитеты» которых «виртуально давит» уехавший из Приморья телеведущий, скорее всего сегодня стоят плечом к плечу с военными в одном окопе, а возможно прикладывают все усилия в тылу, чтобы у тех, кто в окопе не было проблем со снабжением, питанием, финансированием. Потому что отсюда из Приморья мужчины, вне зависимости от того, кем они были, будут или являются, слышат то, чего, наверное, не слышно за стеклянными фасадами московских ЖК — они слышат Родину, и Родина просит помочь. Судя по каналу господина Попова, последний раз он слышал Родину аккуратно перед Международным женским днем.