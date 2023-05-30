«Криминальная шваль»: депутаты из Приморья обсудили наследие экс-губернатора

Депутат Роза Чемерис, судя по ее следующему сообщению, увидела «тираду» Попова у коллег и достаточно конструктивно, вдумчиво и грамотно, по фактам с исторической справкой в контексте, дала Попову обстоятельный ответ. Парламентарий в своем сообщении удивилась, что в лицо Попов ничего ей не сказал, хотя они и сидели на одной сессии. Удивились на самом деле многие. Кто бы что ни говорил, в Приморье роль Сергея Дарькина в ходе строительства объектов АТЭС-2012 предметом для дискуссий не является, более того, еще будучи губернатором, в 2011 году он был награжден Орденом Почета за вклад в эти и другие дела во славу и на благо родного Приморья. Другое дело, что все это дела давно минувших дней, в политической повестке региона Дарькина давно нет, близкие к нему люди тоже давно не оказывают никакого реального влияния на решения властей. Поэтому дискуссия столичных депутатов на повышенных тонах по отношению друг к другу скорее развлекает публику, чем на что-то влияет.