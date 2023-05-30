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Posted 30 мая 2023, 10:19

Published 30 мая 2023, 10:19

Modified 30 мая 2023, 10:21

Updated 30 мая 2023, 10:21

Очередного депутата задержали в Приморье — инсайдер

Очередного депутата задержали в Приморье — инсайдер

30 мая 2023, 10:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Депутата думы Хасанского района Приморья Дениса Бондаря задержали силовики — сообщил источник «Восток-Медиа». У него дома и в офисе прошли обыски, а самого его доставили на допрос.

Инсайдер «Восток-Медиа» в силовых структурах региона сообщил, что силовики задержали депутата Дениса Бондаря. Его избрали депутатом Думы Хасанского муниципального округа в сентябре 2022 года. Бондарь раньше фигурировал в СМИ в связи с возникшими к нему претензиями по исполнению муниципальных контрактов. Судьба муниципального депутата будет решена в ближайшие 72 часа.

В настоящий момент у Следственного управления следственного комитета Приморского края выясняются подробности задержания.

Напомним, Бондарь — крупнейший подрядчик местных властей. Держит последние годы серьезный пул контрактов в сфере ЖКХ и дорожного строительства. Работал на муниципальных контрактах в Хасанском муниципальном районе (недавно преобразован в округ), городских поселений Славянки и Зарубино.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что мэр Зарубино «попал в лапы» к силовикам за ряд преступных махинаций с использованием своего служебного положения.

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#Новости#Происшествие#Приморский край
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