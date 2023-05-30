Очередного депутата задержали в Приморье — инсайдер

Posted 30 мая 2023, 10:19
Published 30 мая 2023, 10:19
Modified 30 мая 2023, 10:21
Updated 30 мая 2023, 10:21
Инсайдер «Восток-Медиа» в силовых структурах региона сообщил, что силовики задержали депутата Дениса Бондаря. Его избрали депутатом Думы Хасанского муниципального округа в сентябре 2022 года. Бондарь раньше фигурировал в СМИ в связи с возникшими к нему претензиями по исполнению муниципальных контрактов. Судьба муниципального депутата будет решена в ближайшие 72 часа.
В настоящий момент у Следственного управления следственного комитета Приморского края выясняются подробности задержания.
Напомним, Бондарь — крупнейший подрядчик местных властей. Держит последние годы серьезный пул контрактов в сфере ЖКХ и дорожного строительства. Работал на муниципальных контрактах в Хасанском муниципальном районе (недавно преобразован в округ), городских поселений Славянки и Зарубино.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что мэр Зарубино «попал в лапы» к силовикам за ряд преступных махинаций с использованием своего служебного положения.