Очередного депутата задержали в Приморье — инсайдер

Инсайдер «Восток-Медиа» в силовых структурах региона сообщил, что силовики задержали депутата Дениса Бондаря. Его избрали депутатом Думы Хасанского муниципального округа в сентябре 2022 года. Бондарь раньше фигурировал в СМИ в связи с возникшими к нему претензиями по исполнению муниципальных контрактов. Судьба муниципального депутата будет решена в ближайшие 72 часа.