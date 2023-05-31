Большой праздник пройдёт 1 июня в Спасске-Дальнем

Posted 31 мая 2023, 01:40
Published 31 мая 2023, 01:40
Modified 31 мая 2023, 01:49
Updated 31 мая 2023, 01:49
Как сообщили в администрации Спасска-Дальнего, с 10 часов на центральной площади города развернётся праздник. Здесь пройдёт концерт, будут устроены бесплатные мастер-классы, а на локальных площадках юных спассчан ждут самые разные активности.
Также на площади состоится эстафета флага Первых международных спортивных игр «Дети Приморья».
Желающие смогут вместе с аниматорами поучаствовать в бодрой «Зарядке чемпионов».
В полдень эстафету праздника подхватят в парке имени Борисова, где состоится фестиваль красок холи.
С 18 до 20 часов в парке им. С. Лазо для детворы и подростков будут организованы шоу ростовых кукол, мастер-классы и дискотека!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Спасске-Дальнем прошли соревнования собаководов.