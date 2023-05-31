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Posted 31 мая 2023, 01:40

Published 31 мая 2023, 01:40

Modified 31 мая 2023, 01:49

Updated 31 мая 2023, 01:49

Большой праздник пройдёт 1 июня в Спасске-Дальнем

Большой праздник пройдёт 1 июня в Спасске-Дальнем

31 мая 2023, 01:40
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Дети
1 июня, в День защиты детей, юных жителей Спасска-Дальнего ждёт большая праздничная программа.

Как сообщили в администрации Спасска-Дальнего, с 10 часов на центральной площади города развернётся праздник. Здесь пройдёт концерт, будут устроены бесплатные мастер-классы, а на локальных площадках юных спассчан ждут самые разные активности.

Также на площади состоится эстафета флага Первых международных спортивных игр «Дети Приморья».

Желающие смогут вместе с аниматорами поучаствовать в бодрой «Зарядке чемпионов».

В полдень эстафету праздника подхватят в парке имени Борисова, где состоится фестиваль красок холи.

С 18 до 20 часов в парке им. С. Лазо для детворы и подростков будут организованы шоу ростовых кукол, мастер-классы и дискотека!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Спасске-Дальнем прошли соревнования собаководов.

Спасск-Дальний принял престижные соревнования собаководов
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#Новости#Общество#Дети#Спасск-Дальний#День защиты детей#Приморский край
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