«Предприятия работают на нужды СВО» — Олег Кожемяко о поддержке промышленности

Posted 31 мая 2023, 01:41
Published 31 мая 2023, 01:41
Modified 31 мая 2023, 01:43
Updated 31 мая 2023, 01:43
Об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко во время своего ежегодного доклада Заксобранию Приморья.
«Нельзя не отметить вклад приморской промышленности в поддержку участников СВО. На предприятиях края изготавливаются беспилотники, двигатели и различные механизмы, которые так нужны сейчас нашим бойцам на фронте», — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что промышленные производства осуществляют регулярные поставки оборудования и снаряжения для батальона «Тигр». За год лесопромышленники края отправили на нужды бойцов 56 вагонов с лесоматериалами, также они предоставляют бойцам полигоны для тренировок, оборудуя для этого площадки.
«Край, в свою очередь, поддерживает предприятия. Так, крупные компании в течении 2023–2025 года будут освобождены от уплаты налогов. Также они могут воспользоваться льготными займами в размере 1-5% и системой бюджетного кредитования», — отметил губернатор.
Основными крупными проектами в Приморье сейчас являются Приморский металлургический завод, ССК «Звезда» и Находкинский завод минеральных удобрений.
«Продолжается развитие судостроительного комплекса „Звезда“. В августе 2022 года на воду спущен третий танкер „Афрамакс“. Текущий портфель заказов предприятия составляет 66 судов гражданского назначения. Восстанавливается производство автомобилей. Так, на заводе „Соллерс“ с китайскими партнерами в текущем году планируется запуск новой линии», — обозначил Олег Кожемяко.
Также губернатор упомянул, что краевое правительство привлекло 1,2 миллиарда рублей кредита на создание промпарка «Большой Камень».
«Заключили шесть соглашений с резидентами. Объем инвестиций превысит 5 миллиардов рублей, будет создано более 300 рабочих мест», — заявил глава Приморья.