«Предприятия работают на нужды СВО» — Олег Кожемяко о поддержке промышленности

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Промышленность в Приморье сейчас помогает не только в мирной жизни, но и активно вкладывается в поддержку участников СВО. А край, в свою очередь, поддерживает предприятия в их деятельности.

Об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко во время своего ежегодного доклада Заксобранию Приморья. «Нельзя не отметить вклад приморской промышленности в поддержку участников СВО. На предприятиях края изготавливаются беспилотники, двигатели и различные механизмы, которые так нужны сейчас нашим бойцам на фронте», — подчеркнул губернатор. Он добавил, что промышленные производства осуществляют регулярные поставки оборудования и снаряжения для батальона «Тигр». За год лесопромышленники края отправили на нужды бойцов 56 вагонов с лесоматериалами, также они предоставляют бойцам полигоны для тренировок, оборудуя для этого площадки. «Край, в свою очередь, поддерживает предприятия. Так, крупные компании в течении 2023–2025 года будут освобождены от уплаты налогов. Также они могут воспользоваться льготными займами в размере 1-5% и системой бюджетного кредитования», — отметил губернатор. Основными крупными проектами в Приморье сейчас являются Приморский металлургический завод, ССК «Звезда» и Находкинский завод минеральных удобрений. «Продолжается развитие судостроительного комплекса „Звезда“. В августе 2022 года на воду спущен третий танкер „Афрамакс“. Текущий портфель заказов предприятия составляет 66 судов гражданского назначения. Восстанавливается производство автомобилей. Так, на заводе „Соллерс“ с китайскими партнерами в текущем году планируется запуск новой линии», — обозначил Олег Кожемяко. Также губернатор упомянул, что краевое правительство привлекло 1,2 миллиарда рублей кредита на создание промпарка «Большой Камень». «Заключили шесть соглашений с резидентами. Объем инвестиций превысит 5 миллиардов рублей, будет создано более 300 рабочих мест», — заявил глава Приморья.