В Приморье установят еще 20 заправок для электроавтомобилей

Posted 31 мая 2023, 00:33
Published 31 мая 2023, 00:33
Modified 31 мая 2023, 00:35
Updated 31 мая 2023, 00:35
Сеть станций «быстрой зарядки» для электроавтомобилей начала расширяться. Осенью этого года во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме появятся 20 новых таких заправок. Подробности сообщает пресс-служба регионального правительства.
До 1 августа в Приморье привезут необходимое оборудование. Поставкой займется ООО «Корпорация ПСС». После этого стартуют работы по подключению станций. Где они будут стоять — уже известно. В минэнерго Приморья заявили, что все необходимые разрешения получены. Общая стоимость оборудования составит почти 65 млн рублей.
Оператором заправок станет «РусГидро». Компания уже владеет 37 станциями для электрокаров из 117, которые расположены на территории Приморья. Ранее «РусГидро» заявляла о создании беспрерывной сети электрических заправок. По замыслу авторов проекта, владелец электрокара сможет без проблем проехать от Владивостока до Москвы уже в этом году.