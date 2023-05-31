В Приморье установят еще 20 заправок для электроавтомобилей

Оператором заправок станет «РусГидро». Компания уже владеет 37 станциями для электрокаров из 117, которые расположены на территории Приморья. Ранее «РусГидро» заявляла о создании беспрерывной сети электрических заправок. По замыслу авторов проекта, владелец электрокара сможет без проблем проехать от Владивостока до Москвы уже в этом году.