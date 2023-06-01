Девочку с тяжелым проникающим ранением госпитализировали в Приморье — идет операция

Posted 1 июня 2023, 03:53
Published 1 июня 2023, 03:53
Modified 1 июня 2023, 03:55
Updated 1 июня 2023, 03:55
По данным источника «Восток-Медиа», ученица восьмого класса получила ранение из пневматического оружия в голову. Причины ситуации пока не известны. Знакомые отмечают, что девушка из благополучной семьи, которая всегда имела положительные характеристики.
«У девочки нашли записку, написанную её рукой. Она жива, находится в больнице. Состояние крайне тяжелое, врачи никаких прогнозов не делают», — отметил собеседник издания.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель автобуса по маршруту № 4 не справился с управлением и врезался в другой автобус по маршруту № 8 во Владивостоке. В результате пострадали три пассажира.