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Posted 1 июня 2023, 03:53

Published 1 июня 2023, 03:53

Modified 1 июня 2023, 03:55

Updated 1 июня 2023, 03:55

Девочку с тяжелым проникающим ранением госпитализировали в Приморье — идет операция

Девочку с тяжелым проникающим ранением госпитализировали в Приморье — идет операция

1 июня 2023, 03:53
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Ученицу одной из частных образовательных школ Славянки госпитализировали с тяжелым ранением головы.

По данным источника «Восток-Медиа», ученица восьмого класса получила ранение из пневматического оружия в голову. Причины ситуации пока не известны. Знакомые отмечают, что девушка из благополучной семьи, которая всегда имела положительные характеристики.

«У девочки нашли записку, написанную её рукой. Она жива, находится в больнице. Состояние крайне тяжелое, врачи никаких прогнозов не делают», — отметил собеседник издания.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель автобуса по маршруту № 4 не справился с управлением и врезался в другой автобус по маршруту № 8 во Владивостоке. В результате пострадали три пассажира.

#Новости#Общество#Происшествие#Ранение#Приморский край#Люди
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