Олег Кожемяко представил «Арсеньевскую карту» в Приморье

Posted 1 июня 2023, 06:53
Published 1 июня 2023, 06:53
Modified 1 июня 2023, 06:55
Updated 1 июня 2023, 06:55
Глава региона презентовал новый проект для школьников в День защиты детей. «Арсеньевская карта», названная в честь исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, позволит ребятам бесплатно культурно просвещаться — ходить в театры, музеи и другие места.
«Вы все являетесь первооткрывателями. Именно для вас Приморский край создал карту, посвященную путешествиям по музеям, театрам, различным интересным природным местам. Это и Владивостокская крепость, и Театр кукол, и музей „Россия — Моя история“. И назвали мы эту карту „Арсеньевской“». — отметил Олег Кожемяко.
Первыми участниками пилотного проекта стали школьники из Владивостока, а также дети военнослужащих, участвующих в СВО. Партнерами стали Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, Приморский краевой драматический театр молодежи, Приморский краевой театр кукол, Приморский культурно-исторический центр, Приморский океанариум, иммерсивный проект «Голос внутри», а также кинотеатры и другие места.
Ранее «Восток-Медиа» писало о празднования Международного дня защиты детей.