Олег Кожемяко представил «Арсеньевскую карту» в Приморье

Первыми участниками пилотного проекта стали школьники из Владивостока, а также дети военнослужащих, участвующих в СВО. Партнерами стали Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, Приморский краевой драматический театр молодежи, Приморский краевой театр кукол, Приморский культурно-исторический центр, Приморский океанариум, иммерсивный проект «Голос внутри», а также кинотеатры и другие места.