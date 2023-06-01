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Posted 1 июня 2023, 06:53

Published 1 июня 2023, 06:53

Modified 1 июня 2023, 06:55

Updated 1 июня 2023, 06:55

Олег Кожемяко представил «Арсеньевскую карту» в Приморье

1 июня 2023, 06:53
Сюжет
Люди
Губернатор Приморья Олег Кожемяко представил просветительский проект «Арсеньевская карта». Она позволит школьникам бесплатно посещать музеи, театры, экскурсии и другие культурные мероприятия.

Глава региона презентовал новый проект для школьников в День защиты детей. «Арсеньевская карта», названная в честь исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, позволит ребятам бесплатно культурно просвещаться — ходить в театры, музеи и другие места.

«Вы все являетесь первооткрывателями. Именно для вас Приморский край создал карту, посвященную путешествиям по музеям, театрам, различным интересным природным местам. Это и Владивостокская крепость, и Театр кукол, и музей „Россия — Моя история“. И назвали мы эту карту „Арсеньевской“». — отметил Олег Кожемяко.

Первыми участниками пилотного проекта стали школьники из Владивостока, а также дети военнослужащих, участвующих в СВО. Партнерами стали Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, Приморский краевой драматический театр молодежи, Приморский краевой театр кукол, Приморский культурно-исторический центр, Приморский океанариум, иммерсивный проект «Голос внутри», а также кинотеатры и другие места.

Ранее «Восток-Медиа» писало о празднования Международного дня защиты детей.

Во Владивостоке отпразднуют Международный день защиты детей
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Люди
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