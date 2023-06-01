Правильным курсом идём: бизнес поддерживает экономическую политику Приморья

Posted 1 июня 2023, 08:17
Published 1 июня 2023, 08:17
Modified 1 июня 2023, 08:19
Updated 1 июня 2023, 08:19
Глава региона Олег Кожемяко отчитался о работе правительства, проделанной в 2022 году. В ходе отчёта губернатор наметил пути развития Приморья и сделал несколько важных заявлений.
« У нас у всех одна общая задача — улучшение качества жизни людей через развитие региональной экономики, инфраструктуры, социальной сферы. Приморцы должны быть уверены в сегодняшнем и в завтрашнем дне! — отметил глава региона.
В числе приоритетных задач — реализация стратегии, направленной не переориентацию торгово-экономических процессов, развивая партнерские отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Реализация намеченного курса, который развернул торговые потоки и экономику страны на восток, уже идет. Многое сделано, и еще много предстоит впереди. И в этом году отчет губернатора перед парламентом отличается от предыдущих тем, что озвучивались не только планы, но и огромный объем той работы, которая проделана в рамках объявленной президентом страны стратегии, — рассказал „Восток-Медиа“ вице-президент приморского отделения „Опоры России“ Виталий Гуменюк.
По его мнению, регион находится в уникальном экономико-географическом положении. Приморский край является и форпостом, и стоит в авангарде многих экономических процессов. И здесь, конечно, необходимо на полную мощность использовать все открывающиеся возможности.
«Сейчас, когда бизнес прошел сложные этапы ковида, ограничительных мер, перешедших сразу в СВО, а затем и в санкционное давление, количество предпринимателей все равно растет, как в стране, так и в нашем регионе. Согласно статистике, каждый четвертый предприниматель Дальнего Востока, проживает на территории Приморья. Мы рассчитываем на то, что все те меры поддержки и проекты, которые озвучил Олег Николаевич, будут поддержаны краем и федерацией», — выразил надежду Виталий Гуменюк.
В процессе, когда экономика региона испытывает мощные изменения, важны межведомственное взаимодействие органов федеральной и исполнительной власти края, надзорных органов и диалог с бизнесом.
«Сейчас малый и средний бизнес находится в несколько тревожном состоянии, не направленном на полное развитие, не понимая, что будет завтра, не видя больших горизонтов планирования. Но даже несмотря на все это, бизнес показывает рост. Есть опасения, что надзорные органы в погоне за наполнением бюджета начнут заниматься не совсем разумными репрессиями. Хотя статистика, касаемо моратория налоговых проверок, показывает снижение. Количество плановых проверок сократилось с 11 тысяч до чуть более 2 тысяч. Это дает бизнесу возможности перегруппироваться и активно перестраиваться под изменяющиеся экономические условия. На региональном уровне нас слышат, действует очень много площадок для диалога власти с бизнесом. Во многих из них я сам участвовал, и могу сказать, что это рабочие инструменты, которые приносят свои реальные результаты», — отметил председатель региональной «Опоры России».
У Приморья есть все шансы на развитие, как уникального региона. Безусловно, необходимы новая инфраструктура, расширение портовых мощностей, упрощение бюрократических процедур, быстрое взаимодействие органов власти всех уровней.
«Если смотреть в разрезе прихода больших проектов, безусловно, малый и средний бизнес получит толчок к развитию. Ведь ни госкорпорации, ни большие финансовые группы не могут охватить тот сектор экономики, который обслуживает малый и средний бизнес. И, как прозвучало у Олега Николаевича в отчете, треть в экономике Приморья занимает именно малое и среднее предпринимательство», — пояснил Виталий Гуменюк.
Он уверен, что все стоящие перед правительством региона задачи будут по плечу, потому что у «руля» стоит хороший руководитель.
«Я езжу по регионам, и могу без преувеличений сказать — Олег Николаевич хороший командир, он четко реагирует на все изменения, продвигает нужные инициативы, глубоко и экспертно понимая всю проблематику территории. И в тех условиях, в которых сегодня оказалась наша страна, он справится со всеми поставленными федеральным центром задачами», — резюмировал Виталий Гуменюк.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что губернатор Приморья Олег Кожемяко в своём отчёте перед парламентариями коснулся всех сфер жизни края, в том числе — медицины, образования, культуры, спорта, строительства дорог и многого другого.