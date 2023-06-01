Сильный пожар разразился в подъезде жилого дома Владивостока — видео

По словам очевидцев, неизвестный человек выставил в подъезд матрас и доски. Они предположили, что их подожгли. Однако кто мог это сделать — жильцы не догадываются. Огонь охватил лестничную площадку, из-за чего люди боялись пройти дальше и получить ожоги.