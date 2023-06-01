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Posted 1 июня 2023, 00:05

Published 1 июня 2023, 00:05

Modified 1 июня 2023, 00:06

Updated 1 июня 2023, 00:06

Сильный пожар разразился в подъезде жилого дома Владивостока — видео

Сильный пожар разразился в подъезде жилого дома Владивостока — видео

1 июня 2023, 00:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
Сильный огонь охватил подъезд жилого дома во Владивостоке в ночное время суток — сообщают очевидцы. На место происшествия приехали пожарные.

По словам очевидцев, неизвестный человек выставил в подъезд матрас и доски. Они предположили, что их подожгли. Однако кто мог это сделать — жильцы не догадываются. Огонь охватил лестничную площадку, из-за чего люди боялись пройти дальше и получить ожоги.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России по Приморскому краю. Они быстро ликвидировали пожар.

Подробности инцидента уточняются, о пострадавших не сообщалось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на федеральной трассе Владивостока.

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#Новости#Видео#Пожар#Владивосток#Происшествие#Приморский край
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