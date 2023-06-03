Производственную линию возведут на месте лесопромышленного комплекса в Приморье

Олег Кожемяко выразил свою главную задачу — обеспечить коллектив «работой на долгие годы, чтобы была возможность видеть перспективу». По его словам, готов региональный инвестиционный проект, который предоставляет налоговые льготы для краевого бюджета на предприятии. В течение первых пяти лет предоставляется льгота в размере 10%. Это поможет восстановить производство, направив средства на покупку оборудования и техники.