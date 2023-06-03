vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2023, 04:21

Published 3 июня 2023, 04:21

Modified 3 июня 2023, 04:23

Updated 3 июня 2023, 04:23

Производственную линию возведут на месте лесопромышленного комплекса в Приморье

3 июня 2023, 04:21
Сюжет
Люди
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил о новых мерах поддержки ЛПК в Приморье. Для него установят новую производственную линию.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил Лесозаводский лесопромышленный комплекс, где провел встречу с коллективом. Он объявил, что в скором времени здесь установят новую производственную линию, которая пострадал от пожара в апреле 2023 года. Также для предприятия предусмотрены налоговые льготы на прибыль.

Олег Кожемяко выразил свою главную задачу — обеспечить коллектив «работой на долгие годы, чтобы была возможность видеть перспективу». По его словам, готов региональный инвестиционный проект, который предоставляет налоговые льготы для краевого бюджета на предприятии. В течение первых пяти лет предоставляется льгота в размере 10%. Это поможет восстановить производство, направив средства на покупку оборудования и техники.

Губернатор также заявил о проведении торгов на право заключения договора аренды лесного участка площадью 9,4 тысячи гектаров, что позволит заготовить необходимый объем древесины. Строящийся пограничный переход «Марково» обеспечит удобную логистику, а в 2024 году его сдадут.

#Новости#Экономика#Олег Кожемяко#Приморский край#Люди
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика