Производственную линию возведут на месте лесопромышленного комплекса в Приморье

Posted 3 июня 2023, 04:21
Published 3 июня 2023, 04:21
Modified 3 июня 2023, 04:23
Updated 3 июня 2023, 04:23
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил Лесозаводский лесопромышленный комплекс, где провел встречу с коллективом. Он объявил, что в скором времени здесь установят новую производственную линию, которая пострадал от пожара в апреле 2023 года. Также для предприятия предусмотрены налоговые льготы на прибыль.
Олег Кожемяко выразил свою главную задачу — обеспечить коллектив «работой на долгие годы, чтобы была возможность видеть перспективу». По его словам, готов региональный инвестиционный проект, который предоставляет налоговые льготы для краевого бюджета на предприятии. В течение первых пяти лет предоставляется льгота в размере 10%. Это поможет восстановить производство, направив средства на покупку оборудования и техники.
Губернатор также заявил о проведении торгов на право заключения договора аренды лесного участка площадью 9,4 тысячи гектаров, что позволит заготовить необходимый объем древесины. Строящийся пограничный переход «Марково» обеспечит удобную логистику, а в 2024 году его сдадут.